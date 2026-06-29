Eklat beim 5-Seconds-of-Summer-Konzert: Was in Texas passiert sein soll

Während eines 5-Seconds-of-Summer-Konzerts in Texas greifen Reinigungskräfte im Publikum ein – das Video geht viral und löst eine Debatte über Fanverhalten aus.

Ein Video von einem Konzert der australischen Band 5 Seconds of Summer in Fort Worth, Texas, sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Der Clip zeigt Mitarbeitende der Veranstaltungsstätte, die während der Show einen Bereich im Publikumsraum reinigen. Nutzer:innen bringen die Szene mit dem Vorwurf in Verbindung, ein Konzertgast habe sich in der Menge erleichtert.

Mehrere Vorfälle innerhalb weniger Tage

Bestätigt wurde der Vorfall bislang nicht. Das Video verbreitete sich dennoch rasch auf TikTok und anderen Plattformen.

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Viele Kommentare ziehen Parallelen zu einem ähnlichen Vorfall bei einem Konzert von Noah Kahan in Philadelphia, über den zuletzt ebenfalls berichtet wurde.

Die beiden Fälle fallen in eine Zeit, in der das Verhalten einzelner Fans bei Konzerten verstärkt diskutiert wird. Auslöser war unter anderem ein Interview mit Olivia Rodrigo, in dem sie erzählte, manche Besucher:innen würden Windeln tragen, um ihren Platz in der ersten Reihe nicht aufgeben zu müssen.

Noah Kahan greift Thema auf der Bühne auf

Noah Kahan reagierte inzwischen selbst auf die Diskussion. Bei einem Konzert in Toronto ließ er sich laut Berichten vom Publikum versprechen, während der Show nicht in die Hose zu machen. Die Bemerkung war als scherzhafter Verweis auf die jüngsten Schlagzeilen gedacht.

Noah Kahan asks the Toronto crowd to take an oath to use the bathrooms during his show 😅 @NoahKahan #TheGreatDivideTour #NoahKahan pic.twitter.com/YiKTVBK31S — MuchMusic (@Much) June 29, 2026

Die Videos und Reaktionen zeigen, wie schnell einzelne Zwischenfälle bei Konzerten in sozialen Medien eine größere Debatte über Fanverhalten auslösen können.