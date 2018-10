„A Star Is Born“: Gewinnt den Soundtrack auf Vinyl + Kino-Freikarten

Bradley Cooper und Lady Gaga in „A Star Is Born“.

Lady Gaga erfindet sich neu. Wieder einmal. Diesmal lässt sie das klassische Hollywoodkino in ganz neuem Sternenlicht erstrahlen. In Bradley Coopers erster Regiearbeit „A Star Is Born“ spielt sie das, was sie schon längst nicht mehr ist: eine aufstrebende Sängerin. Was sie dabei für eine Wucht ist, haben wir in unserer Rezension zu „A Star Is Born“, diesem Popgesamtkunstwerk, ausführlich aufgeschrieben.

Wenn Ihr den Film schon gesehen habt oder noch sehen wollt und nach der Veröffentlichung des Titelsongs „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper ganz heiß auf den Soundtrack seid, können wir Euch helfen.

Gewinnspiel: Wir verlosen den „A Star Is Born“-Soundtrack viermal auf Vinyl plus Freikarten

Wir verlosen den Soundtrack zu „A Star Is Born“. Viermal insgesamt mit je zwei Kino-Freikarten und auf Vinyl. Ist das was? Ja, das ist was.

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt im Lösungsfeld „A Star Is Born“ ein. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten ihren Gewinn, logischerweise, per Post. Deshalb: Adressangabe nicht vergessen!

Kein Glück gehabt?

Hier könnt Ihr den Soundtrack zu „A Star Is Born“ bestellen