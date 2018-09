„Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper: Hört hier den Song aus „A Star Is Born“

Der Oscar für den besten Filmsong 2018 wird im kommenden März mit ziemlicher Sicherheit „Shallow“ gewinnen. Nicht nur, weil das Lied von Bradley Cooper („Hangover“,„A-Team“, „Silver Linings“, „American Sniper“) und Lady Gaga so klingt wie es klingt. Sondern auch, weil die Oscar-Jury seit ihrem Quotendruck möglichst viele Superstars auf die Bühne holen möchte.

Und eventuell werden Lady Gaga und Bradley Cooper bei den Oscars öfter zu sehen sein. „A Star Is Born“, ein Remake, zählt bereits jetzt zu den Anwärtern auf einige Preise. Bradley Cooper führt Regie und spielt überzeugend einen versoffenen Rockstar, der in Lady Gagas Figur Ally eine vielversprechende Newcomerin entdeckt – und zugleich natürlich seine große Liebe.

Auch interessant „A Star Is Born“-Trailer: Lady Gaga im Musikfilm des Jahres „Shallow“ ist der Song, der für Lady Gaga in dem Film den Durchbruch bedeutet. Cooper holt sie auf die Bühne, das spontane Duett inszeniert er dabei hervorragend. Schade, dass das Musikvideo zum nun veröffentlichten Song diese Szene nicht in Gänze zeigt und lieber noch Trailer-Schnipsel darüberlegt wurden. Aber die Leute sollen wohl ins Kino gehen, was vom 4. Oktober 2018 an auch möglich ist. Dann startet „A Star Is Born“ auch in Deutschland.

Hier ist das Video zu „Shallow“ von Bradley Cooper und Lady Gaga: