A$AP Rocky soll 2021 zwei Mal auf A$AP Relli geschossen haben – jetzt muss er vor Gericht aussagen.

A$AP Rocky war im Zusammenhang mit der Schießerei im November 2021 in Hollywood in zwei Fällen wegen Angriffs mit einer halbautomatischen Schusswaffe und in einem Fall wegen persönlichen Gebrauchs einer Schusswaffe angeklagt worden. Nun wurde der Rapper vor Gericht geladen und plädierte bei der Anhörung darauf, nicht schuldig zu sein.

A$AP Rockys Team habe „eine Menge Beweise“ parat

Am Montag (8. Januar) erschien A$AP Rocky vor Gericht, ohne sich zu äußern. Zwar war er anwesend, doch ließ der Rapper seine Verteidiger:innen Joe Tacopina und Sarah Cohen für sich sprechen. Diese plädierten darauf, dass der 35-Jährige „nicht schuldig“ sei und nicht, wie ihm vorgeworfen wird, auf seinen ehemaligen Freund A$AP Relli geschossen haben soll. Laut Berichten vom „The Guardian“ erklärte Tacopina später Reporter:innen gegenüber, dass er und sein Mandant bislang nicht über die Möglichkeit einer Verurteilung gesprochen hätten.

„Wir haben eine Menge Beweise, von denen wir stark vermuten, dass die Staatsanwaltschaft sie nicht kennt.“

Was genau ist vorgefallen?

Am 6. November 2021 soll es in der Nähe eines Hotels in Hollywood zu einer Auseinandersetzung zwischen A$AP Rocky und A$AP Relli gekommen sein. Den Behörden zufolge eskalierte der Streit und führte dazu, dass Rocky eine halbautomatische Schusswaffe auf Relli richtete. Später kam es dann zu zwei Schüssen, Relli wurde leicht verletzt und musste medizinisch verarztet werden. Laut Polizeiangaben soll Rocky anschließend mit zwei weiteren Männern zu Fuß vom Tatort geflohen sein.

Später tauchte Videomaterial von der Auseinandersetzung auf, bei dem die Beamten sowohl A$AP Rocky als auch A$AP Relli identifizieren konnten. In dem Clip sind laut Berichten von „USA Today“ zwei Schüsse zu hören und dann ist ein Mann zu sehen, der wegläuft und um eine Ecke biegt. Die Identität des Mannes ist offiziell noch unklar, aber ein Beamter des Los Angeles Police Department sagte den Behörden gegenüber, die Ermittler hätten festgestellt, dass es sich bei der Person um Rocky handeln würde. Allerdings ist das Gesicht des Mannes auf dem Video nicht zu erkennen.

Aufgrund des Vorfalls wurde A$AP Rocky bereits im April 2022 vorübergehend festgenommen, aber auf Kaution wieder frei gelassen worden. Im August 2022 plädierte der „Fashion Killa“-Rapper bereits auf nicht schuldig in Bezug auf die Anklage. Nun musste er sich ein zweites Mal positionieren, nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass es genügend Beweise gab, um den Rapper vor Gericht zu stellen. Ein Verhandlungstermin wurde noch nicht festgelegt. Rocky muss allerdings am 6. März 2024 zu seiner nächsten Anhörung vor Gericht erscheinen.