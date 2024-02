A$AP Rocky verrät: Rihanna arbeitet immer noch an neuem Album

Rihanna kündigte das neunte Album bereits 2018 an.

A$AP Rocky hat bestätigt, dass seine Partnerin Rihanna immer noch an ihrem bereits angeteaserten Album R9 arbeitet. Die beiden Musik-Größen sind seit 2020 ein Paar und haben mittlerweile zwei Kinder.

„Sie arbeitet daran“

Erst Mitte Februar kursierten Bilder des Pärchens in den sozialen Medien, nachdem sie den Valentinstag in Paris gefeiert hatten. In einem Video, das in der französischen Hauptstadt aufgenommen wurde, sieht man Rocky, wie er Fans auf der Straße begrüßt. Einer fragte den Rapper, ob er sich an ihn erinnere, woraufhin der New Yorker antwortete: ‚Ja, du sagst immer ‚Ich liebe dich!‘ zu RiRi‘“. Daraufhin erkundigte sich der Fan nach dem Status von Rihannas LP R9. Und noch während er sich von der Gruppe entfernte, rief A$AP Rocky dem Fragenden lächelnd zu: „Sie arbeitet daran“ und erntete Beifall von den Fans.

Hier zu A$AP Rockys-Teaser:

Zudem wurde die 36-Jährige beim Verlassen des Lendit Studios in Paris mit ihrer Crew und ihren Choreographen gesichtet. Auf X mutmaßten User direkt, dass die „Rude Boy“- Sängerin im Vorfeld ihrer nächsten Veröffentlichung etwas Besonderes filmt.

Hier zu den Lendit-Studios-Bildern:

Rihanna-Fans warten vergebens auf neue Musik

Es ist acht Jahre her, dass Rihanna ihr aktuelles Album ANTI veröffentlicht hat. Seitdem hat die R&B-Ikone Vieles gemacht, außer ein neues Werk herauszubringen. Mit ihrer eigene Make-up-Linie Fenty Beauty und der Dessous-Marke Savage x Fenty setzt die Sängerin vor allem auf Diversität. Mit ihren Unternehmen bietet sie über 40 Farbtöne und Kleidung in den Größen XS bis 3XL an. Das hat sich ausgezahlt – die meisten ihrer Produkte sind sofort ausverkauft und mittlerweile macht diese Arbeit auch den Großteil ihres Vermögens aus, wie „Business Insider“ zu vermelden weiß.

2022 wurde die 36-Jährige dann erstmals mit RZA Athelston Mutter und brachte 2023 ihren zweiten Sohn Riot Rose zur Welt.

„Es ist nur fair, wenn meine Fans das bekommen, worauf sie gewartet haben“

Im vergangenen Jahr berichtete „Entertainment Tonight“ davon, dass Rihanna einen Vertrag mit Live Nation unterzeichnet und Gerüchten zufolge dieses Jahr auf Welttournee gehen würde. Gegenüber dem Magazin sagte die Sängerin, dass sie nach Veröffentlichung des Albums auf Tour gehen werde: „Ich habe das Gefühl, dass ich eine Tournee machen will, wenn es neue Musik gibt. Wir wissen schon, was das sein wird mit den Songs, die ich auf meiner letzten Tour gespielt habe.“ Danach fügte sie hinzu, dass es nur fair sei, dass ihre Fans „das bekommen, worauf sie gewartet haben, nämlich neue Musik.“