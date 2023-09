A$AP Rocky wird von A$AP Relli wegen Verleumdung verklagt

A$AP Rocky soll A$AP Relli als Lügner und Erpresser dargestellt haben – er wehrt sich vehement.

A$AP Relli behauptet, dass A$AP Rocky und sein Anwalt im Zusammenhang mit einer Schießerei im Jahr 2021 kurz darauf eine Verleumdungskampagne gegen ihn inszeniert hätten. Die angebliche Verleumdung hätte zu Morddrohungen gegen Relli geführt. Jetzt verklagt A$AP Relli den Rapper A$AP Rocky.

Dabei bezieht sich A$AP Relli auf Medienkampagnen, die von A$AP Rocky 2021 gestartet worden sein sollen, um A$AP Relli nach seiner Anzeige im selben Jahr als Lügner, Geldeintreiber und Erpresser darzustellen. Im amerikanischen „Rolling Stone“ behauptete er weiter, dass A$AP Rocky dabei Unterstützung von seinem Anwalt Joe Tacopina erhalten hätte, weshalb er diesen nun ebenfalls anklagt. Die Klage verweist auf zehn verschiedene Fälle, in denen A$AP Relli in der Presse verleumdet worden sein soll.

Insbesondere wird darin Tacopinas Behauptung gegenüber den Medien angeführt, dass A$AP Relli versucht habe, A$AP Rocky durch einen Rechtsstreit zu erpressen. Durch diese Behauptungen sei A$AP Rellis Name geschädigt worden, weshalb er nun Schadensersatz fordert. Dies ergänzt sich zum noch laufenden Strafprozess gegen A$AP Rocky, denn A$AP Relli zeigte ihn nach einer Schießerei 2021 wegen Körperverletzung an. Seit im August 2023 die Anwältin von A$AP Relli wechselten, scheint sich auch der Drang gestärkt zu haben, nicht nur im Punkt der Körperverletzung, sondern eben auch dem der Verleumdung zu klagen.

Nun wird Terell Ephron, alias A$AP Relli, durch Camille Vasquez vertreten, die ebenfalls die Anwältin von Johnny Depp im Prozess gegen Amber Heard war. Dieser Wechsel könnte die dazugekommene Klage erklären.

Bei der 2021er Schießerei und der angeblich darauf folgenden Verleumdungskampagne handelte es sich um eine Auseinandersetzung, die beide Rapper 2021 in Downtwon Hollywood gehabt haben sollen. In der später von Ephron erstatteten Zivilklage gegen A$AP Rocky soll es laut „HipHop.de“ heißen, dass A$AP Rocky ihn an einen „zwielichtigen“ Ort gelockt haben soll, um mit diesem zu „reden“. Dort angekommen habe dieser dann ohne trefflichen Grund mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Er soll von Kugelfragmenten in seiner linken Hand getroffen worden sein und verklagte Rocky anschließend auf 25.000 US-Dollar aufgrund von „körperlichen, mentalen und emotionalen Verletzungen“.

Im August 2022 bekannte sich A$AP Rocky in seinem noch laufenden Strafverfahren in Bezug auf die zwei Anklagen (Angriff und Besitz) einer halbautomatischen Feuerwaffe als nicht schuldig.