ÄTNA verschieben Europatour erneut – das sind die Ersatztermine

Ursprünglich wären ÄTNA schon im März auf große Europatournee gegangen. Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mussten die Konzerte jedoch schließlich auf Herbst 2020 verschoben werden. Da nach wie vor nicht damit zu rechnen ist, in absehbarer Zeit wieder in großen Mengen miteinander abtanzen zu können, hat das Dresdner Elektro-Duo seine Tour nun erneut verschieben müssen – diesmal auf Ende 2020 sowie Frühjahr 2021.

ÄTNA live 2020/21 – hier sind die Ersatztermine:

17.11. A-Salzburg, Rockhouse Bar

18.11. CH-Winterthur, Salzhaus

19.11. CH-Luzern, Südpol

21.11. CH-Basel, Humbug

09.04. Kassel, Kulturzentrum Schlachthof

10.04. Münster, Gleis 22

18.04. München, Ampere

19.04. A-Wien, Fluc

28.04. Wiesbaden, Kesselhaus Schlachthof

29.04. Jena, Kassablanca

26.05. Dresden, Beatpol

31.05. Berlin, Gretchen

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Als sich Inéz Schaefer und Demian Kappenstein 2013 in Dresden auf einer 90er-Party kennenlernten, schwante ihnen vermutlich noch nicht, dass sich ihre „ähnlichen, aber nicht zu ähnlichen“ Geschmäcker schon bald unter dem Namen ÄTNA zu einem einzigartigen musikalischen Amalgam verbinden würden.

Während Schaefer auf minimalistische Klaviermusik steht, genießt Kappenstein das Experimentieren mit Beats und Klängen. „Wie unsere Schwester und Brüder in der Steinzeit legen auch wir Wert darauf, dass wir alles vor Ort mit unseren eigenen Händen erledigen“, heißt es außerdem auf der Website der beiden, die sich ebenfalls aus einer Mischung aus wenigen Farben und abstrakten Formen zusammensetzt.

MADE BY DESIRE im Stream hören:

2017 erschien mit ÄTNA die erste EP der Dresdner. 2018 sollte mit LA FAMIGLIA – AN AUDIOVISUAL SUITE bereits die nächste Platte folgen. Ihr Debütalbum MADE BY DESIRE wurde am 14. Februar 2020 veröffentlicht und erhielt von ME-Autor Thomas Winkler 4,5 Sterne.