Albrecht Schrader: Alle Tour-Termine sowie neues Video und Album-News

Das Album ALBRECHT SCHRADER erscheint am 28. Februar 2025 – alle Live-Termine im Überblick.

Albrecht Schrader hat sein neues Lied „Ich bin nicht sicher, ob das an Hamburg liegt“ veröffentlicht. Damit kündigt der Musiker auch sein neues Album ALBRECHT SCHRADER an, das am 28. Februar 2025 erscheinen wird. Im März 2025 geht Albrecht Schrader außerdem auf Tour –präsentiert von Musikexpress.

Das neue Album von Albrecht Schrader steht exemplarisch für die eigenständige musikalische Handschrift des Künstlers – und heißt vielleicht auch deshalb einfach: ALBRECHT SCHRADER. Mit einer stilvollen Mischung aus zeitlosen Popklängen und zeitgenössischen Texten präsentiert Schrader ein Werk, das bewusst auf Zynismus verzichtet, aber nicht ohne feinsinnigen Humor auskommt. Seine Kompositionen spiegeln ein ausgeprägtes Gespür für die Gegenwart wider, lassen aber zugleich die frühere Einflüsse erahnen.

Auf seinem fünften Studioalbum zeigt Schrader somit seine Vielseitigkeit als Songwriter und Arrangeur. Die Erfahrung als Orchesterleiter ist in den harmonischen, facettenreichen Arrangements unüberhörbar. Trotz einer zunehmend elektronischen Ausrichtung der Musikbranche setzt Schrader bewusst auf organische Klänge, echte Instrumente und unverfälschte Stimmen. Das Ergebnis sind Songs, die durch ihre Detailverliebtheit und warme Ästhetik eine subtile Zufriedenheit beim Hören erzeugen. Ob es an den wohltemperierten Harmonien, der Klarheit der Kompositionen oder einem schwer fassbaren Geheimnis liegt, bleibt der Interpretation der Hörenden überlassen.

Albrecht Schrader: Musikvideo zu „Ich bin nicht sicher, ob das an Hamburg liegt“

Die heute veröffentlichte Single „Ich bin nicht sicher, ob das an Hamburg liegt“ ist Teil der zehn Stücke umfassenden Tracklist von ALBRECHT SCHRADER. Der Musiker setzt erneut auf eine kompakte, aber wirkungsvolle Albumlänge. Während der Vorgänger sich teils an der Dynamik des Disco-Genres orientierte, besinnt sich das neue Werk stärker auf klassische Pop-Arrangements. Klavier, warme Synthesizer und sanfte Schlagzeugklänge prägen den Sound – subtiler und noch zurückhaltender als auf vorangegangenen Veröffentlichungen. Schrader gelingt es dabei, seine Liebe zur Melodie weiter zu vertiefen, was das bald erscheinende Album zu einer akustischen Entdeckungsreise machen dürfte.

Albrecht Schrader live – präsentiert vom Musikexpress

05.03.2025 Hamburg, Nachtasyl

06.03.2025 Köln, JAKI

07.03.2025 Karlsruhe, KOHI

08.03.2025 München, Heppel & Ettlich

13.03.2025 Leipzig, Neues Schauspiel

14.03.2025 Berlin, Colosseum