Alex Lahey kündigt für Oktober Konzerte in Deutschland an

Die Sängerin wird Shows in Berlin, Köln und Hamburg spielen – hier gibt's alle Termine im Überblick.

Im Mai veröffentlichte die Indie-Rockerin ihr Album THE ANSWER IST ALWAYS YES und mit ebendieser Platte im Gepäck wird sie im Oktober für insgesamt vier Shows nach Deutschland und Österreich kommen. Am 2. Oktober wird Lahey in Wien starten und drei Gigs in Deutschland (Hamburg, Berlin und Köln) folgen lassen. Der Vorverkauf für die Tour startet am Freitag (21. Juli) um elf Uhr auf ihrer Website.

Die Neuschöpfung der Welt

Alex Lahey beschäftigt sich auf ihrer LP THE ANSWER IST ALWAYS YES mit der Anpassung an eine Gesellschaft, die nicht immer zu einem zu passen scheint. Musikalisch erschafft die 30-Jährige deshalb einfach eine neue Realität und erklärt, wie sie Trost inmitten des Dilemmas findet. Erstmalig holte sich die gebürtige Australierin für dieses Projekt auch Unterstützung von anderen Künstler:innen, die ihr bei ihrem kreativen Prozess beistanden. „Ich habe zwei Platten ganz alleine gemacht und mir damit bewiesen, dass ich es kann. Aber ich war auch an einem Punkt, an dem ich dachte: ‚Wenn ich das noch einmal mache, weiß ich irgendwie, wie es klingen wird‘, und ich glaube nicht, dass ich im Moment daran interessiert bin“, ließ sie via Pressemitteilung verlauten.

Die Sängerin und Songwriterin veröffentlichte 2017 ihr Debütalbum I LOVE YOU LIKE A BROTHER und gelangte damit unter die Top 20 Album-Charts in Australien. Anschließend folgte 2019 ihr Werk THE BEST OF CLUB und nun ihr drittes Album mit dem Titel THE ANSWER IS ALWAYS YES. Die Multi-Instrumentalistin erschafft Musik, die gesellschaftsrelevante Themen anspricht und zum Nachdenken anregen. Seid live dabei und überzeugt euch selbst von ihrem Können.

Alex Lahey live in Deutschland und Österreich 2023:

02.10.23 Wien, Chelsea

04.10.23 Hamburg, Turmzimmer

05.10.23 Berlin, Prachtwerk

06.10.23 Köln, Helios37