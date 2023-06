Vampire Weekend: Neues Album mit Raga-Vibes „nahezu fertig“

Vampires Weekend bringen derzeit eine Live-Album-Reihe auf Vinyl heraus und kündigen in diesem Zuge ein neues Studio-Werk an.

Bereits im Dezember 2021 kündigte Sänger Ezra Koenig an, dass Vampire Weekend derzeit an einem neuen Album arbeiten würden und dieses fast fertig sei. Mittlerweile sind anderthalb Jahre vergangen, aber eine neue Platte ist immer noch nicht in Sicht. Bis jetzt.

Im Juni gaben Vampire Weekend bekannt, dass sie eine gleich eine ganze Album-Reihe auf den Markt bringen wollen. Dabei handelt es sich um Live-Aufnahmen, welche ausschließlich auf Vinyl gepresst und in streng limitierter Auflage erhältlich sein werden. Die erste Platte der Reihe wurde am 7. Juni veröffentlicht und heißt FROG ON THE BASS DRUM VOL. 01. Sie besteht aus acht Live-Tracks, die die Band im Juni 2019 in Indianapolis aufnahm, und enthält ein Cover von Bob Dylans „Jokerman“. Die Auflage von 2.500 Exemplaren ist bereits ausverkauft.

Im dem Reihe begleitenden Newsletter kündigt die Gruppe nicht nur die zweite Ausgabe ihrer Live-Reihe an, sondern liefert auch einen kleinen Teaser zum Stand des nächsten Studio-Albums. In diesem Newsletter zur Vinyl-Schallplatte spricht Schlagzeuger Chris Tomson nämlich darüber, wie „Ezra im ländlichen Japan eine Raga-Gesangsstunde bei Terry Riley nahm und seiner Meinung nach sieben seiner zehn besten Songs aller Zeiten schrieb“ – diese sollten dann eben auf einer neuen Platte zu finden sein.

Dieses, bisher noch unbetitelte Album ohne Veröffentlichungstermin, wird der Nachfolger von FATHER OF THE BRIDE aus dem Jahr 2019 sein und könnte, zumindest laut Tomsons Aussagen, offenbar „nahezu fertig“ sein. Weitere Updates zum neuen, Raga-inspiriertem Werk sollen bis Ende des Jahres folgen. „Ich habe das Gefühl, das es vielleicht unser bisher bestes ist“, erklärt Tomson abschließend im Newsletter.

In der Live-Album-Reihe kommt als nächstes UNA NOTTE A MILANO CON VAMPIRE WEEKEND (auf Deutsch: „Eine Nacht in Mailand mit Vampire Weekend“) heraus. Der genaue Release-Termin ist unbekannt.