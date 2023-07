Blur: Live-Debüt von „Clover Over Dover“ und weitere Raritäten (Video)

Die Band spielte in London auch Songs, die es noch nie live zu hören gab. Seht hier die Mitschnitte.

Blur sorgten bei einem Londoner Konzert für ganz besondere Highlights, als sie neben fast allen Songs von THE BALLAD OF DARREN sowie vielen Klassikern auch einige B-Seiten, die noch nie zuvor gespielt wurden, zum Besten gaben.

Bei ihrem Heimspiel im Eventim Apollo in Hammersmith zeigten Blur am Dienstagabend (25. Juli), dass sie immer noch wissen, ihr Publikum zu begeistern. Hier probierten die vier Briten zahlreiche neue Songs aus ihrem aktuellen Werk erstmals vor dem Publikum aus. Die Vorab-Single, „The Narcissist“, überzeugte und wurde genau wie „Barbaric“ oder „Russian Strings“ positiv aufgenommen. Ein wahrer Höhepunkt wurde aber der Zugabenblock, für den Blur ein paar Schätze aus ihrem Portfolio heraussuchten.

Neben „Pyongyang“, aus dem Album THE MAGIC WHIP, das seit 2015 nicht mehr live von der Band performt wurde, ertönte auf einmal „Clover Over Dover“. Der Song befindet sich auf dem 1994er Klassiker PARKLIFE, mit dem Blur ihren Durchbruch feierten. Noch nie zuvor in ihrem 35-jährigen Bestehen hatten Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James und Dave Rowntree diesen Song live gespielt. Auch die B-Seite „Theme from an Imaginary Film“, ein Liebling unter Blur-Fans, schaffte es auf die Setlist des Quartetts.

Zum Abschluss sorgten Blur nochmal für volle Euphorie unter ihren Fans. Der Rausschmeißer des Abends war nämlich der Hit „The Universal“. Schon bei ihren Warm-Up-Gigs im Frühjahr 2023 verzückten die Musiker mit einigen Raritäten und selten Klassikern ihre Zuschauer:innen.

Wann und wo es mit der geplanten Europa-Tournee weitergehen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Seht hier Blur mit „Theme from an Imaginary Film“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seht hier Blur mit „Clover Over Dover“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Setlist von Blur live im Eventim Apollo, London

The Ballad

St. Charles Square

Barbaric

Russian Strings

The Everglades (For Leonard)

The Narcissist

Goodbye Albert

Far Away Island

Avalon

The Heights

Zugabe: