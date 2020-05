Aluhut statt Maske: Sido ist jetzt auch Verschwörungstheoretiker – und entschuldigt Xavier Naidoo

Das wird Dich auch interessieren





Es scheint sich ein neues Geschäftsmodell in Zeiten der Coronakrise anzubahnen: Auch Sido ist nun unter die Verschwörungstheoretiker gegangen – zumindest teilweise.

In einem Interview, das Sido dem Rapper Ali Bumaye gab, wird er an einer Stelle auf die aktuelle Welt- und Konzertlage angesprochen. Anstatt sich an dieser Stelle auf seinen gesunden Menschenverstand zu verlassen, bezieht er sich anscheinend lieber auf dubiose „Quellen“, die er nicht genauer nennt. Er glaubt an „geheime Bruderschaften, die alten Clans“ und daran, dass Kinder verschwinden (tun sie, wie Erwachsene aber manchmal auch). Durch seinen Ausruf „Kinderblut“ spielt er auf die QAnon-Verschwörungstheorie an. Die USA werde demnach von einer unsichtbaren Schattenregierung gesteuert. Millionen von Kindern würden von ihr in unterirdischen Tunnelsystemen gefoltert und getötet, aus ihrem Blut werde das Hormon Adrenochrom gewonnen und als „Verjüngungstrank“ genutzt. Auch Xavier Naidoo glaubt daran, weil ein Soldat ihm persönlich erzählt habe, dass er so ein Ritual mit eigenen Augen gesehen habe.

Ali Bumaye fragt, ob Naidoo nun absolut durch sei oder einfach nur verwirrt. „Xavier ist zu tief drin“, sagt Sido, schiebt dessen Gerede entschuldigend aufs Kiffen und mutmaßt, dass die Leute ihm selbst jetzt wohl Ähnliches vorwerfen könnten. Er erklärt aber auch: „Ich kenn‘ auch andere Rapper aus der Frankfurter Ecke, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit komischen Menschen hatten, die ihnen komische Fragen stellten und ihnen klar gemacht haben: Es gibt sowas. Besonders in Frankfurt. Der alte Rothschild hat einen seiner Söhne nach Frankfurt geschickt, den anderen nach Wien, von dort aus haben sie sich ausgebreitet. Ich will da auch gar nicht zu tief drüber reden, nachher setzen die Leute mir’n Aluhut auf, aber es sind alles Fakten.“

Zu spät, Sido, Aluhut sitzt.

Die „Mainstreammedien“ – und damit die, die teils auch Sido zu dem Popstarstatus verholfen haben, den er seit Jahren innehat – kommen bei ihm ebenfalls nicht gut weg. „Wir brauchen alternative Medien. Die großen Medien sind unterwandert. Die gehören alle irgendeinem reichen Typen, der versucht, dass er und seinesgleichen geschützt werden.“ Immerhin: „Wir brauchen wahrhaftige alternative Medien, Leute die gut recherchieren und auch mal sagen: ‚Ich weiß es leider nicht hundertprozentig, aber es könnte so sein.‘ Die sind sich aber immer so sicher: ‚Sido, dem sieht man das schon an, der ist ein Illuminat!‘“ Dieser Satz darf durchaus als Kritik an Verschwörungstheoretikern wie Ken FM und Co. verstanden werden.