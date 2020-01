Das wird Dich auch interessieren





Spannende Verfolgungsjagden, packende Entführungen, herzzerreißende Trennungen, durchgeknallte Psychopathen oder politische Verschwörungen: Gute Thriller-Filme können viele Geschichten erzählen. In erster Linie müssen sie jedoch die Zuschauer in ihren Bann ziehen und sie das reale Leben beim Zuschauen möglichst schnell vergessen lassen.

Echte Thriller-Fans kommen bei Amazon Prime Video voll auf ihre Kosten und könnten sich schier endlos durch die dortige Auswahl arbeiten. Das Ausmaß an angebotenen Filmen ist so hoch, dass es nahezu unübersichtlich erscheint. Wir haben deshalb für Euch die besten Thriller-Filme auf Amazon Prime Video rausgesucht. Hierbei wurde sich an der IMDb-Wertung der jeweiligen Filme orientiert.

Die besten Thriller-Filme auf Amazon Prime Video

Ballon (2018)

Der deutsche Thriller „Ballon” von 2018 beruht auf einer wahren Begebenheit: 1979 fassen zwei Familien aus der DDR den Plan, mit einem selbstgebauten Ballon in die BRD zu flüchten. Die waghalsige Republikflucht in die Freiheit entpuppt sich als äußerst riskant und gefährlich. Denn schon bald kommt die Stasi den beiden Familien auf die Spur und ihr Kampf für ein besseres Leben wird immer härter. In den Hauptrollen sind Karoline Schuch und Friedrich Mücke zu sehen. Regie führte Michael „Bully“ Herbig, der bisher eher durch seine Inszenierungen von Komödien in der Öffentlichkeit stand.

American Psycho (2000)

Bei „American Psycho” handelt es sich um eine wahnsinnige Mischung aus Psycho-Thriller, Horrorfilm und Drama. In den 1980er-Jahren lebt Patrick Bateman, gespielt von Christian Bale, in New York und hat ein Leben, von dem jeder zu träumen scheint: Er ist attraktiv, beliebt und wohlhabend. Hinter dieser glatten Fassade steckt jedoch ein wahrer Psychopath. Im Verlauf des Films verliert er zunehmend die Kontrolle über seine dunkle Seite und begeht immer wahllosere und brutalere Morde. Dies ruft den Ermittler Donald Kimball (Willem Dafoe) auf den Plan, der den psychopathischen Mörder immer mehr in die Ecke drängt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1991 des Autoren Bret Easton Ellis. Dieser wurde vier Jahre nach Veröffentlichung aufgrund seiner expliziten Gewaltdarstellung in Deutschland auf den Index gesetzt und war erst ab 2001 wieder im freien Verkauf erhältlich.

The Game (1997)

Der Film von Regisseur David Fincher kommt in Bestbesetzung daher: Deborah Kara Unger, Michael Douglas und Sean Penn spielen die Hauptrollen. Die Handlung ist äußerst komplex: Zu seinem 48. Geburtstag bekommt der Banker Nicholas Van Orton von seinem Bruder ein mysteriöses Geschenk: einen Gutschein für ein Spiel, das sein Leben verändern soll. Die Eignungstests für dieses Spiel erweisen sich als höchst kompliziert und offenbaren Van Orton, dass er nicht geeignet sei. Gerade als Nicholas sich damit abgefunden hat muss er erkennen, dass er bereits mitten in dem gefährlichen Spiel steckt, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt.

Der blutige Pfad Gottes (1999)

Der 1999 erschienene Kriminalfilm „Der blutige Pfad Gottes” (Originaltitel „The Boondocks Saints”) erzählt die Geschichte zweier irischer Brüder, gespielt von Norman Reedus und Sean Patrick Flanery, die sich mit der russischen Mafia anlegen und sich auf einem heiligen Rachefeldzug gegen das organisierte Verbrechen in Boston befinden. Der Film entstand unter der Regie von Troy Duffy und meisterte sich mit einem verhältnismäßig geringen Budget von sieben Millionen Dollar und nur 32 Drehtagen zu einem echten Klassiker der Thriller-Geschichte.

Nightcrawler (2014)

Der Krimi-Thriller von Regisseur Dan Gilroy erzählt eine morbide Geschichte: Video-Reporter Lou Bloom, gespielt von Jake Gyllenhaal, hat seine Berufung in blutigen Tragödien und Unfällen gefunden. Dafür hat er sämtliche Skrupel und Moral hinter sich gelassen. Er und sein Praktikant Rick sind bei sämtlichen brutalen Zwischenfällen wie Unfälle, Morde oder andere Katastrophen die Ersten am Ort des Geschehens und halten den Moment mit ihrer Kamera fest. Diese Bilder verkaufen sie dann an diverse Fernsehsender. Durch ihren starken Arbeitswillen und ihre Bessenheit geraten sie dadurch jedoch selbst immer tiefer in die Abgründe krimineller Machenschaften.

No Country for Old Men (2007)

In „No Country for Old Men” findet der Kriegsveteran Llewelyn Moss (Josh Brolin) bei einem geplatzten Drogendeal, den er beobachtet hat, zwei Millionen Dollar. Er nimmt das Geld an sich und verwickelt sich so in schwerwiegende Konsequenzen. Ab sofort ist ihm der psychopathische und brutale Auftragsmörder Chigurh (Javier Bardem) auf den Fersen. Der Film der Coen-Brüder basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2005 und konnte vier Oscars gewinnen.

Heat (1995)

Der Film von Regisseur Michael Mann aus dem Jahr 1995 zeigt erstmals zwei Schauspiellegenden zusammen auf der Leinwand. Er erzählt die Geschichte zweier Männer, die besessen von Verbrechen sind: Profi-Verbrecher Neil McCauley, gespielt von Robert De Niro und Vorzeige-Polizist Vincent Hanna (Al Pacino) sind in dem, was sie tun, beide sehr erfolgreich. Trotz ihrer vielen Gemeinsamkeiten trennt sie jedoch das Gesetz. Hanna kommt McCauley immer mehr auf die Schliche und im Verlauf des Filmes entwickelt sich ein typisches Katz-und-Maus-Spiel.

Fight Club (1999)

„Fight Club” von David Fincher gilt als einer der größten Klassiker seiner Art. Edward Norton ist in der Rolle des Hauptcharakters zu sehen. Dieser ist in der Geschichte des Filmes namenlos und fristet ein deprimierendes Dasein in einer Welt, die ihm noch keinen richtigen Sinn verliehen hat. Eines Tages ändert sich jedoch alles und er lernt Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt, kennen. Auf der Suche nach einem regelmäßigen Nervenkitzel gründen die beiden den sogenannten „Fight Club”. Dort kämpfen von nun an verschiedene Männer in einem Keller einer Bar inoffizielle Kämpfe. Der Club entfesselt jedoch eine ungeahnte Eigendynamik und nimmt ein unkontrollierbares Ausmaß an.

