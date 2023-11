André 3000 kündigt Solo-Album an – es wird keine Rap-Platte

... stattdessen gibt es ein Instrumental-Album, inklusive Flöten-Parts. Ab 17. November zu hören.

Outkast-Mitglied André 3000 hat ein neues Solo-Album für den 17. November 2023 angekündigt. Der Titel: NEW BLUE SUN. Der Inhalt: Keine Rap-Tracks, sondern reine Instrumental-Stücke mitsamt Flötenspiel.

Acht Songs soll das Werk beinhalten und die Tracklist liefert schon mal Titel wie „The Slang Word P(*)ssy Rolls Off the Tongue With Far Better Ease Than the Proper Word Vagina. Do You Agree?“.

Dass André 3000 die Flöte so prominent auf Albumlänge integriert haben soll, ist aber keine allzu große Überraschung, nachdem er in den vergangenen Jahren bereits häufiger mit dem speziell angefertigten Instrument unterwegs war.

Zu dem Umstand, dass NEW BLUE SUN kein Rap-Werk geworden ist, erklärt der Musiker im „All Songs Considered“-Podcast: „Ich glaube, die Leute denken, ich sitze auf Rap-Alben herum […] und bringe sie einfach nicht heraus. Und nein, so ist es nicht.“ Er führt weiter aus: „Ich würde wirklich gerne ein Rap-Album machen. Vielleicht passiert das eines Tages, aber ich muss einen Weg finden, um das, was ich sagen will, auf eine interessante Art und Weise zu sagen, die mich zu dieser Zeit auch anspricht.“

Tracklist

I Swear, I Really Wanted to Make a Rap Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time The Slang Word P(*)ssy Rolls Off the Tongue With Far Better Ease Than the Proper Word Vagina. Do You Agree? That Night in Hawaii When I Turned Into a Panther and Started Making These Low Register Purring Tones That I Couldn’t Control … Sh¥t Was Wild BuyPoloDisorder’s Daughter Wears A 3000™ Button Down Embroidered Ninety Three ‘Til Infinity and Beyoncé Ghandi, Dalai Lama, Your Lord & Savior J.C. / Bundy, Jeffrey Dahmer, and John Wayne Gacy Ants to You, Gods to Who? Dreams Once Buried Beneath the Dungeon Floor Slowly Sprout Into Undying Gardens

Artwork

Fans von André 3000 haben bereits auf die Ankündigung der Flöten-Platte reagiert und sind besonders von den Song-Titeln überrascht. Ein Fan schreibt auf der Plattform „X“: „Diese Songtitel bringen mich zum Brüllen! Was ist Andrés Problem?!“. Andere wiederum nehmen es mit viel Humor …

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren