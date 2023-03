AnnenMayKantereit Es ist Abend und wir sitzen bei mir

Groovy, melancholisch, heimelig, und natürlich Henning Mays Stimme aus wunden Stellen und tiefen Scharten. AnnenMayKantereit aus Köln klingen, wie sie eben so klingen, im Westen also nichts Neues. Eher noch ist ES IST ABEND UND WIR SITZEN BEI MIR nicht nur im Titel ausdrücklich stolz auf seine Gastfreundlichkeit, sondern fühlt sich auch an wie ein gemütlicher Abend bei alten Bekannten: ein paar anmutige Akustikgitarren und zukünftige Sommerhits wie „3 Tage am Meer“ und „Erdbeerkuchen“, und wir spüren wieder die Sonnenstrahlen auf den Wangen.

Fast schon etwas Mediterranes hat das gesamte Werk auf auditiver Ebene – auf inhaltlicher allerdings mehr von einem selbstgemachten Abendessen oder einem Schrebergarten. Doch die Studi-Lieblinge wissen, was sie ihrem Publikum schuldig sind, dann geht es gesellschaftskritisch zu: „Als ich ein Kind war, gab es kein Insta / Dafür jeden Tag ab drei RTL II“, besingt May das Aufwachsen, auf das sich bei Filterkaffee mit Freund*innen natürlich am besten zurückblicken lässt. Das „Orangenlied“ und die „Weißhausstraße“ wollen dagegen eher erfühlt werden.

Manche der Songs sind erschreckend gut darin, sich selbst zu erklären. Andere wiederum gar nicht. Aber sie alle verkaufen schön vakuumverpackt einen Vibe, den sie doch eigentlich mit größter Liebe wie ein Geheimnis festzuhalten versuchen. Dieses Dilemma aufzulösen, ist vielleicht das größte Talent von AnnenMayKantereit.

Autorin: Anastasia Rutkowski

