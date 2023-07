Playlist zum Abkühlen: 10 richtig gute Songs über Wasser und Meer

Für einen guten Flow im Sommer: Hier kommen zehn richtig gute Lieder über Meer und Wasser.

Die Sommermonate können in Sachen Hitze oft genug gnadenlos sein. Grund genug, um mal mithilfe von wasserhaltigen Tracks für etwas Abkühlung im Sonnenhoch zu sorgen.

1. AnnenMayKantereit – „3 Tage am Meer“ (2023)

Mit seiner charakteristisch-rauen Stimme trifft Henning May genau den richtigen Vibe. Dieser Track ist für all diejenigen, die bei Stress und innerer Unruhe gerne mal ans Meer fahren.

2. The National – „Sea of Love“ (2013)

Die See als Metapher für die Liebe: „Sea of Love“ handelt von einem Mann, der Herz über Kopf in die Liebe springt, als wäre sie das Meer. Ein perfekter Song für Indie-Rock-Liebhaber:innen und auch eine schöne Vorstellung in dieser drückenden Zeit.

3. Daughter – „Shallows“ (2013)

Für diejenigen, die sich ruhigere Melodien für die Zeit am Wasser gönnen wollen – here you go: „Let the water rise / Let the ground crack / Let me fall inside / Lying on my back / Lying on my back“.

4. Loudon Wainwright III – „The Swimming Song“ (1973)

Mit simpler Melodie und Banjo-Begleitung ist dieser Song aus den 70ern ein perfekter Ohrwurm-Kandidat. Die Lyrics kommen dabei auch direkt von Herzen, denn das Schwimmen ist und war der liebste Sport des Folk-Rockers.

5. AURORA – „Black Water Lilies“ (2016)

Dieses Lied vom ersten Studioalbum der Art-Pop-Künstlerin basiert auf einem Traum, in dem sie von einer fremden Hand durch eine fantastische Unterwasserwelt geführt wird. Bildet euch hier eine eigene Meinung dazu:

Mit religiösen Referenzen, subtilen Metaphern und ungewöhnlichen Melodien ist „Water“ eines der Stücke, das man nicht unbedingt als eines der bekanntesten Stücke von PJ Harvey nennt. Aber es sollte in dieser Liste der Abkühlungssongs auf keinen Fall fehlen.

7. Mr. Probz – „Waves“ (2013)

Die meisten werden dieses Lied wahrscheinlich durch den Radio-Hit-Remix von Robin Schulz kennen, aber auch das Original von Mr. Probz darf nicht unterschätzt werden.

8. Foo Fighters – „I Am A River“ (2014)

Diese siebenminütige Rock-Ballade basiert auf dem „Minetta Creek“, ein fließendes Gewässer, das sich unter der Stadt New York windet. Dave Grohl war sehr angetan von der Idee, dass etwas so altes unter einer so neuen Stadt existieren könnte – und das uns so etwas vielleicht als Menschen verbindet.

Auch für die K-Pop-Fans ist etwas zum Runterkühlen dabei: Dieses Lied war ein Hidden Track auf dem Extended Play von LOVE YOURSELF: HER, der K-Pop-Sensation BTS. Außer auf YouTube findet man den Song nur auf den physischen Kopien des Mini-Albums.

10. THE ANXIETY – „Poolside“ (2020)

Dieser Track von Willow Smith und Tyler Coles gemeinsamen Projekt verbindet HipHop-Beats mit R’n’B-Vocals und ist ein idealer Track für alle Liebhaber:innen des Alternative-Genres.