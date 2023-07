Anti-Flag: Bandmitglieder äußern sich zu Missbrauchsvorwürfen

Justin Sane streitet Vergewaltigungsvorwürfe ab und seine Ex-Bandkollegen veröffentlichen ein Statement.

Am 19. Juli gab die US-amerikanische Punkband Anti-Flag ihre Auflösung bekannt. „Anti-Flag has disbanded“ (auf Deutsch: „Anti-Flag haben sich aufgelöst“) hieß es auf dem Patreon-Profil der Band. Kurz darauf wurden sowohl die Website, als auch alle Social-Media-Seiten von Anti-Flag entfernt.

Schnell wiesen die Fans auf Reddit auf eine Podcast-Folge hin, die einen Tag zuvor (18. Juli) online ging. In der neuesten Folge von „Enough“, einem Podcast, der sich mit sexuellen Übergriffen in der Musikbranche befasst, erzählte eine Frau, wie sie vom Sänger einer politischen Punkband vergewaltigt wurde. Sie nannte weder die Gruppe noch den Sänger, aber es ist schwer, diese Geschichte zu hören, ohne eine Verbindung herzustellen. Alle Zeichen schienen auf den Anti-Flag-Kopf Justin Geever zu deuten, der unter dem Künstlernamen Justin Sane auftritt. Jetzt hat Geever eine Erklärung abgegeben, und seine Ex-Bandkollegen haben dasselbe getan.

Wie „Brooklyn Vegan“ berichtet, hat Geever die Anschuldigungen gegen ihn als „kategorisch falsch“ zurückgewiesen und gessagt, dass Anti-Flag sich aufgelöst hätten, weil „es unter diesen Umständen unmöglich wäre, weiterzumachen“.

Hier das vollständige Statement von Justin Sane:

„In letzter Zeit gab es Behauptungen über sexuelle Übergriffe gegen mich, und ich kann euch sagen, dass diese Geschichten kategorisch falsch sind. Ich habe mich nie auf eine sexuelle Beziehung eingelassen, die nicht einvernehmlich war, noch wurde ich jemals von einer Frau nach einer sexuellen Begegnung angesprochen und mir wurde gesagt, ich hätte in irgendeiner Weise ohne ihre Zustimmung gehandelt oder sie in irgendeiner Weise verletzt. Nachdem ich nun einige Tage Zeit hatte, den ersten Schock zu verarbeiten, gebe ich diese Erklärung ab, um die Dinge richtig zu stellen. Sexuelle Übergriffe sind real und haben verheerende Auswirkungen auf die Opfer. Ich habe mein ganzes Leben als Erwachsener dem Einsatz für diese Opfer gewidmet, ebenso wie für diejenigen, die unter Unterdrückung und Ungleichheit leiden, die viktimisiert, erniedrigt und missbraucht werden. Das war ich immer und werde ich immer sein. Die Aussagen, die über mich gemacht werden, sind das Gegenteil von dem, was ich glaube und wie ich mich in meinem Leben verhalten habe. Was die Auflösung von Anti-Flag angeht, so wurde als Band die Entscheidung getroffen, dass es unter diesen Umständen unmöglich ist, weiterzumachen. Ich möchte mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, sowie bei den vielen, vielen Fans, Musikern und Bands, die mir ihre Unterstützung und Hilfe angeboten haben.“

Auch die anderen drei Mitglieder der Band, Pat Thetic (Patrick Bollinger), Chris #2 (Christopher Barker) und Chris Head, haben eine Erklärung abgegeben.

Das Statement der anderen Bandmitglieder:

„Ein zentraler Grundsatz der Band Anti-Flag ist es, allen Überlebenden von sexueller Gewalt und Missbrauch zuzuhören und ihnen zu glauben. Die jüngsten Anschuldigungen gegen Justin stehen in direktem Widerspruch zu diesem Grundsatz. Daher sahen wir die einzige unmittelbare Möglichkeit darin, uns aufzulösen. Wir sind schockiert, verwirrt, traurig und untröstlich, seit wir von diesen Anschuldigungen erfahren haben. Wir halten diese Vorwürfe zwar für äußerst schwerwiegend, aber wir haben in den letzten 30 Jahren noch nie erlebt, dass Justin gegenüber Frauen gewalttätig oder aggressiv war. Diese Erfahrung hat uns zutiefst erschüttert. Wir verstehen und entschuldigen uns dafür, dass diese Reaktion für einige Leute vielleicht nicht schnell genug war. Dies ist für uns alle Neuland und wir brauchen Zeit, um die Situation zu verarbeiten. Es war ein Privileg für uns, in der Band Anti-Flag zu sein. Während wir versuchen, unseren Weg nach vorne zu finden, wünschen wir allen Überlebenden Heilung.“

Wie geht es jetzt weiter?

Auf der Patreon-Seite der Band wurde angekündigt, dass die Abonnent:inen mit einer Rückerstattung ihres monatlichen Beitrages rechnen können. Dort heißt es: „Anti-Flag haben sich getrennt. Der Patreon-Kanal wurde umgestellt, dass er keine monatliche Gebühr mehr einzieht. In den kommenden Wochen wird euer Geld zurückerstattet und auch diese Seite wird offline gehen“.

Auch die Homepage und Social-Media-Kanäle von Anti-Flag sowie die Seiten von Sänger Justin Sane und Bassist Chris #2 sind offline. Crew-Mitglied Josh Massie schrieb in seiner Instagram-Story: „Im Moment wissen die Crew und ich genau so viel wie ihr, aber ich kann bestätigen: Ja, es wurde entschieden, dass alle Online-Aktivitäten von Anti-Flag deaktiviert werden. […] So sehr es mich schmerzt, kann ich bestätigen, dass niemand gehackt wurde“.

Aufgrund der Vorwürfe haben Anti-Flag ihre aktuelle Europa-Tour abgebrochen und auch alle weiteren Auftritte abgesagt. Im August sollten sie unter anderem auf dem Highfield Festival auftreten. Außerdem sollten sie als Support der Dropkick Murphys in Töging und Neu-Ulm spielen.

Nach Bekanntwerden der Vergewaltigungsvorwürfe gegen Sänger Justin Sane beendeten zudem einige Bands die Zusammenarbeit mit Anti-Flags Label „A-F Records“, darunter die Wolves & Wolves & Wolves & Wolves, Hanalei, American Television, Celebration Summer und The Darien Gap.