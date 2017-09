Arcade Fire kündigen weiteres Deutschland-Konzert an

Trotz ihres im Juli erschienenen neuen Albums EVERYTHING NOW machten Arcade Fire sich in Deutschland zuletzt rar: Zwei Konzerte spielte die Band im Vorfeld der Plattenveröffentlichung, eines davon im Sommer in Berlin. Nun legt die Band um Win Butler und Régine Chassagne nach. Ihre „Infinite Content“-Tour geht 2018 mit neuen Europa-Terminen in die nächste Runde.

Vom 18. – 24. April 2018 werden Arcade Fire fünf Konzerte in Europa spielen – eines davon findet in Frankfurt statt: Am Montagmittag kündigten sie an, dass sie am 18. April die dortige Festhalle bespielen werden. Der Vorverkauf dafür beginnt am 29. September 2017.

Arcade Fire auf Europa-Tour 2018 – die neuen Termine in der Übersicht:

