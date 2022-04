Arcade Fire kündigen neue Single „Unconditional I (Lookout Kid)“ an

Foto: Getty Images for Coachella, Kevin Mazur. All rights reserved.

Arcade Fire haben nach dem im März veröffentlichten Doppelsong „The Lightning I, II“ ihre zweite neue Single angekündigt. „Unconditional I (Lookout Kid)“, so ihr Name, soll am Mittwoch erscheinen und in Zane Lowes Apple-Music-Show seine Premiere feiern. Einen Auszug daraus ließ die Band aus Montreal und New Orleans vorab auf Instagram hören:

Schon seit dem 12. April teaserten Arcade Fire eine neue Single auf ihren sozialen Kanälen an. Während eines Überraschungsauftritts beim diesjährigen Coachella-Festivals feierte „Unconditional I (Lookout Kid)“ seine Livepremiere.

Arcade Fires sechstes Album WE erscheint am 6. Mai 2022 und damit rund fünf Jahre nach dessen Vorgänger EVERYTHING NOW. Produziert wurde es von Nigel Godrich (Radiohead) sowie von Arcade Fires Win Butler und Reginé Chassagne selbst. Als Gäste werden darauf unter anderem ihr neunjähriger Sohn, Butlers Mutter an der Harfe sowie Peter Gabriel zu hören sein.

