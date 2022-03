Arcade Fire veröffentlichen neuen Song „The Lightning I, II“

Sehr gut: Arcade Fire live in Berlin am 2. Juli 2017

„Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben Euch vermisst!“

Mit diesen Worten beginnen Arcade Fire einen knappen Newsletter, den sie am Montagabend an ihre Fans verschickten. Die wichtigste Nachricht folgt auf dem Fuße. „Wir sind so aufgeregt, zurück zu sein!“, schreibt die Band und kündigt an, dass ein neuer Song namens „The Lightning I, II“ am Donnerstag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit erscheinen wird.

Eine Hörprobe schickten Arcade Fire nicht mit, dafür einen Zettel mit den Chords, „um das Spielen ein wenig einfacher zu machen“:

Auf ihrem Instagram-Account ist nun das gleiche Bild mit dem gleichen Text zu sehen. Alle anderen, älteren Postings wurden gelöscht.

Dass Arcade Fire 2022 wieder von sich hören lassen, deutete sich bereits vor einer Woche an: Die Band verschickte Postkarten an Fans, auf denen ebenfalls Chords und die Worte „We missed you“ zu sehen waren.

Arcade Fires aktuelles Studioalbum EVERYTHING NOW erschien 2017. 2021 veröffentlichte die kanadische Band den Soundtrack zum Film „Her“, der bereits im Jahr 2013 im Kino zu sehen war. Ein neues Album wurde offiziell noch nicht angekündigt.