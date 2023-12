Ariana Grande: Fans erwarten siebtes Studioalbum für 2024

Auf Instagram gibt es Hinweise auf ein 2024 erscheinendes Album.

„See you next year“: Ariana Grandes neuester Instagram-Beitrag zeigt unter anderem Fotos aus dem Studio. In den Kommentaren des Posts wird spekuliert, dass die Sängerin im kommenden Jahr ein neues Album veröffentlichen wird, und die Follower:innen der Sängerin sind gespannt, was Grande für ihre siebte Platte in petto hat.

Ariana Grande: „two moods of the album“

Die Fotostrecke, die die 30-Jährige am Mittwoch (27. Dezember) veröffentlichte, zeigt einen Mix aus unterschiedlichen Bildern. Darunter mehrere Schnappschüsse aus einem Tonstudio. In der Instagram-Story der Künstlerin gab es einen weiteren, eindeutigeren Hinweis auf ein Album: „two moods of the album“ schrieb sie und zeigte dazu zwei Fotos. Auf einem sieht man sie tanzend, offenbar in einem Facetime-Videoanruf. Auf dem anderen zeigt sie sich mit tränenden Augen und Daumen nach oben im Studio.

Seht hier den Beitrag auf Instagram:

Offiziell ist das Album noch nicht angekündigt. Das heißt, weder ein konkretes Release-Datum, noch mögliche Inhalte sind bekannt. In ihrem Instagram-Beitrag hört man an einer Stelle eines Videos jemanden sagen: „Almost the last day of this album“ (Deutsch: Fast der letzte Tag dieses Albums). Es scheint also, als wäre die Platte beinahe fertig. Das letzte Grande-Album POSITIONS erschien 2020. Dieses Jahr veröffentlichte sie zum zehnjährigen Jubiläum ihrer ersten Platte YOURS TRULY eine neu aufgenommene Version davon.

Zuletzt war bekannt, dass die Künstlerin für die Verfilmung des Musical-Klassikers „Wicked“ vor der Kamera stand und deshalb nicht an neuer Musik arbeitete. Im Mai 2022 sagte sie dies zu einem Fan. Die Hinweise auf neue Musik des Pop-Stars freut die Anhänger:innen daher umso mehr, wie in den Kommentaren auf Instagram zu sehen ist.