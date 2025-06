Ariana Grande trauert um „Nonna“

The Weeknd hält Ariana Grande in „Wicked“ für „fantastisch“

Ariana Grande trauert um ihre Großmutter Marjorie Grande, die vielen Fans als „Nonna“ bekannt ist. Die 99-Jährige starb friedlich im Kreis ihrer Familie, wie die Sängerin auf Instagram mitteilte. „Wir sind untröstlich, das geliebte Oberhaupt unserer Familie verloren zu haben“, heißt es in der Erklärung der Familie.

„Marjorie (Nonna) Grande ist in ihrem Haus friedlich entschlafen und war in jedem Moment ihrer letzten Wochen von ihrer Familie und ihren Lieben umgeben. Wir danken euch für eure Liebe, eure Unterstützung und dafür, dass ihr unsere Privatsphäre respektiert, während wir trauern und ihr schönes, außergewöhnliches Leben feiern.“

Die Sängerin teilte außerdem ein altes Foto ihrer Oma via Instagram mit den Worten „Für immer“.

Besondere Verbindung zwischen Oma und Enkelin

Ariana Grandes Großmutter war eine prägende Figur im Leben der Grammy-Gewinnerin. Ihr enger Draht zu ihrer Enkelin zeigte sich nicht nur in gemeinsamen öffentlichen Auftritten, sondern auch musikalisch: Auf dem aktuellen Album ETERNAL SUNSHINE ist sie im Abschlusstrack „Ordinary Things (feat. Nonna)“ zu hören. In der Sprachaufnahme rät sie Ariana Grande: „Geh niemals ins Bett, ohne einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Und wenn du das nicht willst oder kannst, dann bist du am falschen Ort.“ Mit diesem Auftritt schrieb Marjorie Grande Geschichte: Sie war mit damals 98 Jahren die älteste Künstlerin jemals in den Billboard Hot 100 Charts.

Ariana vertraute ihrer Großmutter „bedingungslos“

In der „Zach Sang Show“ erklärte Ariana Grande im März 2024: „Das Album (ETERNAL SUNHSINE) beginnt mit einer Frage und endet mit einer Antwort von jemandem, dem ich bedingungslos vertraue.“ Marjorie Grande sei sehr stolz auf ihre Mitwirkung gewesen und habe öfter Geschichten erzählt über all die Male, die sie auf den Alben ihrer Enkelin zu hören war. Ihre Stimme ist beispielsweise auch auf den Songs „Daydreamin’“ und „Bloodline“ zu hören.

Bei den Golden Globe Awards 2025 offenbarte Ariana Grande, dass ihre Großmutter gleich nach ihrer Mutter als Zweite von ihrer Nominierung für die Verfilmung des „Wicked“-Musicals erfuhr.

Ihr Bruder Frankie Grande schrieb zum Abschied: „Ich liebe dich unendlich, meine süße Nonna.“