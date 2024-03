Ariana Grande: ETERNAL SUNSHINE ist ihr sechstes Album auf Platz eins

Das Album hatte die bisher erfolgreichste Einstiegswoche 2024.

Ariana Grande erreicht mit ETERNAL SUNSHINE ihre sechste Nummer eins in den „Billboard 200“-Charts. Zuvor führte die Sängerin die Rangliste mit ihren Alben POSITIONS, THANK U, NEXT, SWEETENER, MY EVERYTHING und YOURS TRULY an.

ETERNAL SUNSHINE schlägt VULTURES 1

Laut „Luminate“ verkaufte die Sängerin mit der Platte 227.000 äquivalente Albumeinheiten in den USA. Der Start von ETERNAL SUNSHINE ist der bisher größte des Jahres und übertrifft somit das Kollabo-Werk von Kanye West und Ty Dolla $igns VULTURES 1.

Die „Billboard 200“- Charts führen die beliebtesten Alben der Woche in den USA auf der Grundlage des von „Luminate“ ermittelten multimetrischen Konsums in äquivalenten Album-Einheiten auf. Die Einheiten umfassen Albumverkäufe, Track-äquivalente Alben (TÄA) und Streaming-äquivalente Alben (SÄA). Jede Einheit steht für einen Albenverkauf oder zehn verkaufte Einzeltitel einer Platte oder 3.750 werbefinanzierten oder 1.250 bezahlten/abonnierten offiziellen Audio- und Videostreams, die von Titeln eines Albums generiert werden.

Hier in das neue Album reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Album reiht sich in Erfolg von „yes, and?“ ein

Grandes neue Platte wurde am 8. März veröffentlicht und von der Single „yes, and?“ angeführt, der am 27. Januar an der Spitze der „Billboard Hot 100“ debütierte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Verkäufe der Platte in der ersten Woche wurden durch die Verfügbarkeit in zwölf physischen Konfigurationen (sechs Vinyl- und sechs CD-Angeboten), einem digitalen Standard-Download und einem digitalen „slightly-deluxe“-Download begünstigt.

Morgan Wallens ONE THING AT A TIME wird durch Grandes LP auf Platz zwei der aktuellen „Billboard 200“ verdrängt. Noah Kahans STICK SEASON fällt auf den dritten, Kanye Wests und Ty Dolla $igns Album VULTURES 1 auf den vierten Platz und SZAs ehemalige Nummer eins SOS rutscht von Platz vier auf fünf.