Auf eigenem Festival: Foo Fighters spielen sich chronologisch durch ihre Singles-Geschichte

Am Wochenende fand zum zweiten Mal das „Cal Jam“-Festival im kalifornischen San Bernardino statt. Unter anderem traten Iggy Pop, Tenacious D und Greta van Fleet beim von den Foo Fighters kuratierten Festival auf.

Nebst einer Reunion der noch lebenden Nirvana-Mitglieder und ihrer Freunde spielten auch die Festivalkuratoren selbst am Samstag den 6. Oktober eine ungewöhnliche Headliner-Show. Die Foo Fighters gaben nämlich in chronologisch absteigender Reihenfolge rund die Hälfte ihrer Singles zum Besten, beginnend mit „Run” vom 2017 veröffentlichten aktuellen Album CONCRETE AND GOLD und endend mit der ersten Single-Auskopplung der Band überhaupt: „This Is A Call” von ihrem Debütalbum aus dem Jahr 1995, damals von Dave Grohl im Alleingang aufgenommen.

Die Setlist der Foo Fighters auf dem „Cal Jam”-Festival 2018:

Run

The Sky Is a Neighborhood

La Dee Da

Sunday Rain

Something From Nothing

Walk

These Days

Arlandria

The Pretender

Best of You

Times Like These

All My Life

Learn To Fly

My Hero

Everlong

Monkey Wrench

For All The Cows

This Is A Call

Die Foo Fighters touren nach dem „Cal Jam“-Festival weiter durch Nordamerika. Dave Grohl veröffentlichte zuletzt ein halbstündiges Video zu seinem Song „Play“, bei dem er alle Instrumente im Alleingang einspielte.