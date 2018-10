Pat Smear, John McCauley von Deer Tick, Dave Grohl und Krist Novoselic beim Cal Jam 18 am 6. Oktober 2018 in San Bernardino, Kalifornien

Am Wochenende passierte tatsächlich, worüber vorher, nach Hinweisen der Foo Fighters, spekuliert wurde: Die verbliebenen Nirvana-Mitglieder gaben ein Reunion-Konzert.

Beim von den Foo Fighters kuratierten „Cal Jam“-Festival im kalifornischen San Bernardino kamen am Samstag Dave Grohl am Schlagzeug, Krist Novoselic am Bass und Pat Smear an der Gitarre zusammen, um sechs Nirvana-Songs zu spielen. Unterstützung am Mikrofon bekamen sie dabei von Joan Jett sowie von Deer Ticks John MacCaulay, die beide bereits 2014 bei Nirvanas Einführung in die „Rock And Roll Hall Of Fame“ aushalfen. Bei „All Apologies“ bekam die Gruppe weitere prominente Untertsützung: Weil Novoselic ans Akkordeon wechselte, spielte Brody Dalle von The Distillers den Bass.

Die Setlist der Nirvana-Reunion:

„Serve the Servants“ (mit John McCauley )

„Scentless Apprentice“ (mit John McCauley)

„In Bloom“ (mit John McCauley)

„Breed“ (mit Joan Jett)

„Smells Like Teen Spirit“ (mit Joan Jett)

„All Apologies“ (mit Joan Jett)

Seht hier Videos der Nirvana-Reunion:

Beim „Cal Jam“-Festival 2018 traten neben den Foo Fighters als Headliner unter anderem Iggy Pop, Tenacious D, Garbage, Greta Van Fleet, Silversun Pickups und Billy Idol auf.

Foo Fighters: Tour dauert an

Das aktuelle und insgesamt neunte Album der Foo Fighters heißt CONCRETE AND GOLD und ist im September 2017 erschienen. Im selben Monat traten sie beim Lollapalooza Berlin auf, ihr einziges Deutschlandkonzert 2018 fand im Juni in Hamburg statt. Sänger, Gitarrist und Bandboss Dave Grohl trommelte von 1990 bis 1994 bei Nirvana. Sänger Kurt Cobain starb am 5. April 1994 durch Suizid.

Die Foo Fighters touren nach dem „Cal Jam“-Festival weiter durch Nordamerika. Dave Grohl veröffentlichte zuletzt ein halbstündiges Video zu seinem Song „Play“, bei dem er alle Instrumente im Alleingang einspielte.