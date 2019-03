4 außergewöhnliche Schallplattenspieler, mit denen Ihr unterwegs und zuhause Eindruck schindet

Das Schallplattenregal ist auffällig und blinkt wild vor sich hin dank angebrachter LED-Lichterkette und einem Sammelsurium an Kuriositäten vom Merch-Stand, Festival und Flohmarkt. Da darf ruhig auch ein aufsehenerregender Plattenspieler her, der der restlichen Zelebration des Musikhörens das Wasser reichen kann. Wir haben etwas für Euch gestöbert und vier Plattenspieler gefunden, die sich wunderbar für Exzentriker und Musikliebhaber, die das Besondere schätzen, eignen.

Crosley Nomad Retro: Geht das noch als Handgepäck?

Wer saß nicht schon einmal irgendwo am See oder war auf Reisen und hat das Knistern in der Rille vermisst? Tragbare Plattenspieler schaffen Abhilfe. Nun ist jeder Plattenspieler irgendwo portabel, meint Ihr? Klar, aber nicht so elegant und einfach wie beispielsweise der in einen Koffer integrierte Turntable von Crosley. Ob er nun im eigenen Schlaf- oder Wohnzimmer steht oder auf einer Veranda am Ende der Welt, ist vollkommen egal. Sein Design kann dem Hörer nahezu überall das Gefühl geben, eine Reise in die 50er-Jahre angetreten zu haben.

Eingebaut ist der Crosley Nomad Retro nämlich in ein mit Webstoff umschlagenes Gehäuse. An den Seiten finden sich die Stereo-Lautsprecher, die durch eine Metallvergitterung vorm gröbsten Schmutz bewahrt werden. Soll der Sound doch einmal dicker sein, als es der kleine Koffer kann, lässt sich der außergewöhnliche Schallplattenspieler jederzeit an externe Lautsprecher anschließen. Für Privat-Vorstellungen in den Nachtstunden gibt es auch einen Anschluss für Kopfhörer.

Und wenn Ihr Euer Handgepäck mal nicht dem Musikgenuss unterwegs opfern könnt, besteht die Möglichkeit, Eure Schallplatten im Vorfeld über den entsprechenden USB-Anschluss zu digitalisieren.

Shuman MC-250DBT: Nostalgie

Wer seinen Plattenspieler auf keinen Fall nach draußen mitnehmen möchte, ist mit dieser Kompaktanlage wohl besser bedient. Ganz nach dem Motto „home is where my vinyl is“ steht er gemütlich in der Ecke und zieht Blicke auf sich. Der Shuman MC-250DBT ist knappe 50 cm breit, über 30 cm tief und ganze 20 cm hoch. Dabei wiegt er neun Kilo. Das ist schon ein ziemliches Teil.

Bei eingebauten Lautsprechern klingeln bei vielen Vinyl-Liebhabern grundsätzlich die Alarmglocken. Zu Recht: Den besten Sound fabrizieren sie wahrlich nicht, doch geht es bei diesem Kuriosum wohl eher um den Nostalgie-Faktor.

Besonders in der Küche würde sich dieses Musikzentrum bestimmt gut machen. Während dem Risotto-Rühren etwas Stella Donnelly auf die Ohren.

Auch hier gibt’s noch eine Besonderheit zur Besonderheit hinzu: Der hölzerne Plattenspieler ist Bluetooth-fähig. Falls die Plattensammlung mal nicht ausreichen sollte, ist für einen Plan B also gesorgt.

Pro-Ject RPM 1.3 Genie: Pur

Zu viel Schnickschnack? Zu viel Nostalgie? Zu viel Drumherum? Für Puristen, die einfach nur Lust haben auf einen Plattenspieler, der nichts kann, außer das, was er gut kann: Musik abspielen. Durch das außergewöhnlich geformte Chassis, den schön gebogenen Tonarm mit dem kleinen Gewicht am Ende und den am Rand entlanglaufenden Riemen wird auch dieser Minimalist zum Blickfang.

Minimalismus heißt in diesem Fall aber auch, dass ergänzt werden muss. Zum Beispiel fehlt ein Phono-Vorverstärker, der benötigt wird, um die Frequenzen für die (ebenfalls zu ergänzende) Stereoanlage vorzubereiten. Nur so klingt die Platte entzerrt und voll. Außerdem fehlt dem Plattenspieler ein USB-Anschluss. Dafür unterstützt der Pro-Ject RPM 1.3 Genie ein reduziertes Design und sorgt für guten Sound. Pure Musik eben.

auna Verticalo S: Blickwinkel

Schwarzes Vinyl, türkises Vinyl, rot-gelb gemasert, Print-Vinyl. Schwarzes Gold muss nicht immer nur schwarz sein. Tatsächlich finden sich hin und wieder auffällige Scheiben in der Plattenhülle. Der auna Verticalo S ist ein Plattenspieler, der auffällt, denn außergewöhnlichen Platten bietet er eine Bühne.

Statt flach in der Ecke in der Runde zu tanzen, kreisen die Rillen hier vertikal um die Nadel. Magisch ist der auna Verticalo S allerdings nicht – auch dieser Schallplattenspieler unterliegt Gesetzen wie der Schwerkraft. Deshalb wird die Platte mithilfe eines magnetischen Pucks am Teller fixiert.

Teil des vertikalen Tonabnehmers sind integrierte Lautsprecher. Wem diese nicht genug sind, kann auch hier einfach den Plattenspieler mit seiner gewohnten Stereo-Anlage verkabeln. Ein Plattenspieler für Menschen, die nicht die Technik zum Blickfang machen wollen, sondern das Knistern in der Rille.

