Neue Musik aus Down Under: Die Singer-Songwriterin Amy Shark konnte bereits mit ihrem Debütalbum LOVE MONSTER aus dem Jahr 2018 Kritiker:innen und Fans überzeugen und bei vielen australischen Musikpreisen abräumen. Nun folgt am Freitag, dem 30. April 2021, ihr langersehntes zweites Album CRY FOREVER, bei dem die 34-jährige Sängerin mit zahlreichen Star-Produzent:innen zusammengearbeitet hat – darunter ARIA-Award-Gewinner Dann Hume, Eminem-Produzent M-Phazes und Joe Little, der bereits mit Lorde und Taylor Swift im Studio saß. Außerdem waren Dan Wilson (Adele, Leon Bridges), Jamie Hartman (Lewis Capaldi, Rag ’n‘ Bone Man) und Sammy Witte (Harry Styles, King Princess) an dem Album beteiligt. Aufgenommen wurde die Platte in Großbritannien, den USA, Neuseeland und in Amy Sharks Heimstudio. Empfehlung der Redaktion ME-Hotlist Das sind die vielversprechendsten Newcomer*innen 2021

„Ich musste diesen Song schreiben, weil er die einzige Möglichkeit ist, wie ich mir Gehör verschaffen kann“

Bisher hat die Indie-Pop-Musikerin vier Songs veröffentlicht, die auf ihrer neuen Platte enthalten sein werden: „Everybody Rise", „C'mon" feat. Travis Barker von blink-182, „All The Lies About Me", sowie die jüngste Single „Love Songs Ain't For Us", die gemeinsam mit Country-Sänger Keith Urban und Superstar Ed Sheeran entstanden ist. Während „Love Songs Ain't For Us" eine gesättigte Pop-Ballade ist, kommt „All The Lies About Me" zarter daher, komplementiert mit einer Akustikgitarre. „Dieser Song beschreibt mich in einem zutiefst verstörten, verwirrten und einsamen Zustand", äußert sich die Sängerin zu „All The Lies About Me". „Es ist nicht leicht, Dinge über sich zu hören, die einfach nicht wahr sind. Und manchmal wird es einfach zu viel – ich musste diesen Song schreiben, weil er die einzige Möglichkeit ist, wie ich mir Gehör verschaffen kann."

Anlässlich des Releases ihres zweiten Albums hat Amy Shark eine exklusive Mini-Session für den Musikexpress gegeben, in der sie ihre jüngste Hitsingle „Love Songs Ain't For Us" in einer sanften Akustikversion zum Besten gibt.

„Ich bin jetzt eine selbstbewusstere Musikerin und Person“