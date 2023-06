Ava Max: Konzertgänger stürmt Bühne und gibt ihr eine Ohrfeige

Die Sängerin wurde leicht verletzt, konnte aber die Show noch zu Ende spielen.

Während ihres Auftrittes in Los Angeles, am 20. Juni, wurde die Pop-Sängerin Ava Max von einem Konzertgänger mitten auf der Bühne geohrfeigt. Die Künstlerin, bekannt durch ihren internationalen Hit „Sweet But A Psycho“, zog sich eigenen Aussagen zufolge durch den Angriff einen Kratzer am Auge zu, konnte aber die Show noch fortführen.

Ein bisher noch unbekannter Mann schaffte es, die Bühne zu stürmen und konnte bis zur Sängerin vordringen. Eine auf diversen sozialen Medien geteilte Videoaufnahme dokumentierte den Vorfall. Der Angreifer wurde sofort nach der Ohrfeige von Security-Leuten festgenommen und von der Stage geführt.

Ava Max auf Twitter: „So ein Verhalten ist inakzeptabel“

Ava Max selbst teilte das Video auch und äußerte sich dazu auf ihrem Twitter-Account. „Eine Mahnung an alle, dass ein solches Verhalten völlig inakzeptabel ist“, schrieb die US-Amerikanerin. „Er schlug mich so hart, dass er einen Kratzer auf der Innenseite meines Auges hinterlassen hat. Seid euch sicher, dass er nie wieder bei einer Show dabei sein wird“, ergänzte sie. Dennoch bedankte sich die 29-Jährige bei den Leuten, die das Konzert am Dienstagabend besuchten: „Dank der Fans war es trotzdem ein wunderbarer Abend in LA“.

Ava Max ist nicht der einzige Popstar, der in der letzten Zeit Opfer eines Übergriffs während eines Konzert wurde. Nur wenige Tage zuvor zog sich die Musikerin Bebe Rexha eine Platzwunde am Kopf zu, nachdem ein Anwesender sein Handy nach ihr warf. Rexha musste daraufhin die Bühne verlassen und ärztlich behandelt werden. Der Angreifer konnte identifiziert werden und bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung.