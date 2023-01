The Weeknd: Neues Musikvideo zum „Avatar“-Soundtrack veröffentlicht

Der kanadische Musiker The Weeknd (bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye) beteiligte sich am Soundtrack für den neuen „Avatar“-Film. Das Lied heißt „Nothing Is Lost (You Give Me Strength)“. Auch das Video zum Song ist nun veröffentlicht. Regie führte Quentin Deronzier. Der Clip zeigt einen kurzen Blick auf den Sänger, bevor es in eine Welt geht, die Pandora sehr ähnlich sieht (dem fiktiven Planeten James Camerons).

Der Clip zeigt außerdem „Na’vi“-ähnliche Wesen in ihrem natürlichen Lebensraum, bevor ein Feuer sie ins Wasser treibt. Der Song wurde von der Swedish House Mafia mitproduziert, die auch als Co-Autoren genannt werden.

Empfehlung der Redaktion Fühlt sich „inspiriert“: The Weeknd arbeitet an einem neuen Album

Mehr zu „Avatar: The Way of Water“

Regisseur James Cameron schuf mit „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009) den finanziell erfolgreichsten Film in der Geschichte. Die Einnahmen hierfür werden bei etwa 2,8 Milliarden Dollar weltweit vermutet. 2017 begann Cameron mit der gleichzeitigen Arbeit an weiteren „Avatar“-Filmen. „Avatar: The Way of Water“ erschien am 14. Dezember 2022.

Der Film ist übrigens kurz davor, auch die 2-Milliarden-Marke zu knacken: Aktuell steht er bei einem weltweiten Einspielergebnis von 1,901 Mrd. US-Dollar. Somit steht er bereits auf Platz 7 der weltweit erfolgreichsten Filme aller bisherigen Zeiten.

Mehr zu The Weeknd

Das aktuellste Album von The Weeknd heißt DAWN FM und ist das fünfte Studioalbum des Künstlers. Es erschien am 7. Januar 2022 über Republic Records und XO. DAWN FM enthält Features von Lil Wayne, Jim Carrey, Quincy Jones und Tyler, the Creator.