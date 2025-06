„James Bond“: Denis Villeneuve wird den nächsten 007-Film drehen

Jetzt steht fest: Denis Villeneuve wird die Regie des nächsten „James Bond“-Films übernehmen. Die Nachricht teilten die Amazon MGM Studios am Mittwochabend (25. Juni) in einer Pressemitteilung mit. Der 57-jährige Regisseur gehört zu den großen Namen in Hollywood. Mit Filmen wie „Sicario“ und „Blade Runner 2049“ feierte er bereits große Erfolge. Sein jüngstes Projekt ist die Neuverfilmung der „Dune“-Reihe, die gleich für mehrere Oscars nominiert wurde.

„Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan“

Für Denis Villeneuve geht mit dieser neuen Herausforderung ein Traum in Erfüllung. „Einige meiner frühesten Erinnerungen an einen Kinobesuch sind mit 007 verbunden. Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater ‚James Bond‘-Filme zu sehen, seit ‚Dr. No‘ mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heiliges Land. Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen“, so Villeneuve via Amazon-Presseseite.

Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und den Amazon MGM Studios, erklärte in der Pressemitteilung, man fühle sich geehrt, dass Denis Villeneuve die Regie für das nächste Kapitel von James Bond übernehme. „James Bond ist in den Händen eines der größten Filmemacher unserer Zeit, und wir können es kaum erwarten, mit dem nächsten Abenteuer von 007 zu beginnen“, so Hopkins.

Neue Gerüchte um den nächsten Hauptdarsteller

Es steht wohl immer noch nicht offiziell fest, wer in die Fußstapfen von Daniel Craig als James Bond treten wird. Nach Aaron Taylor-Johnson ist nun jedoch ein weiterer britischer Aaron im Rennen um die Nachfolge: Aaron Pierre. Wie der „Insider“ Daniel Richtman berichtet, wurde der britische Schauspieler als möglicher Kandidat für die legendäre Rolle des Agenten ins Spiel gebracht. Ob er tatsächlich der nächste 007 wird, ist derzeit noch unklar.