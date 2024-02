U2 spielen bei den Grammys „Atomic City“ im Las Vegas Sphere

Zum ersten Mal wurde so ein Event aus der 2 Milliarden Dollar teuren Arena live übertragen.

Während die Grammys dieses Jahr in Los Angeles stattfanden, beamte sich die Verleihung kurzzeitig über 400 Kilometer weit weg zum Konzert von U2 im Sphere in Las Vegas, wo die Band um Sänger Bono ihre neue Single „Atomic City“ aufführte.

Der Auftritt begann auf der 150 Meter großen LED-Leinwand an der Außenseite des Gebäudes, bevor es mitten hinein ging in das Rund der gigantischen Location.

U2 eröffneten das 2 Milliarden Dollar teure Sphere am 29. September 2023 und spielten in den letzten vier Monaten zahlreiche Konzerte vor ausverkauftem Haus. Jeden Abend feierten sie dabei die Songs ihres Meisterwerks „Achtung Baby“ aus dem Jahr 1991. Bram van den Berg ist dabei für den erkrankten Larry Mullen Jr. am Schlagzeug im Einsatz.

Der Grammys-Hingucker ist so nun die erste Möglichkeit für Normalsterbliche, das Innere des Super-Hightech-Saals in voller Pracht zu bestaunen.

U2 und die Grammys

Die Grammys und U2 sind natürlich schon länger ein perfektes Match: In den letzten vier Jahrzehnten haben die Iren insgesamt 22 Grammys mit nach Hause genommen und 46 Nominierungen erhalten. 1988 gab es den ersten Preis für das Album des Jahres („The Joshua Tree“), was ihnen 2006 mit „How to Dismantle an Atomic Bomb“ erneut gelang. Zuletzt traten sie 2018 bei der Grammy-Verleihung auf, als sie gemeinsam mit Kendrick Lamar zu Beginn der Show ein Medley aus dessen Songs spielten. Später in der Show führten sie auch „Get Out of Your Own Way“ auf.

Zu den großen Gewinner:innen bei der diesjährigen Verleihung gehörten Phoebe Bridgers (beziehungsweise Boygenius), SZA und Taylor Swift, die einmal mehr Grammys-Geschichte schrieb.