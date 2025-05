Bad Bunny: Welttournee 2026 mit Konzert in Deutschland

Betterov: Tour im Oktober 2025 solo am Klavier – ME präsentiert

Nun ist es offiziell: Bad Bunny wird nächstes Jahr nicht nur auf Tour durch Amerika gehen, sondern auch zahlreiche Konzerte in Europa spielen. Eine Show in Deutschland steht ebenfalls mit auf dem Plan.

Dass der Musiker in naher Zukunft nochmal für Auftritte nach Europa kommt, hofften seine Fans schon länger – und die Hinweise dazu häuften sich in letzter Zeit. Sein Song „Europa:(“ wurde auf Spotify plötzlich in „Europa:)“ umbenannt. Außerdem postete die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf am 5. Mai ein Bild auf Instagram, auf dem mit zwei weißen Plastikstühlen das Cover seiner aktuellen Platte nachgestellt wurde.

Bad Bunnys aktuelles Album landete in Deutschland in den Top drei

Im Januar veröffentlichte der Musiker sein achtes Studioalbum DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS und verkündete nun die gleichnamige Tournee. Die Platte entpuppte sich als voller Erfolg. Sie stieg nicht nur auf Platz eins der „Billboard 200“ ein, sondern erreichte auch in Deutschland die Top drei der offiziellen Chartsliste. Für einen Künstler aus Puerto Rico mit einem rein spanischsprachigen Album ist das eher ein seltener Meilenstein.

Die aktuelle LP gilt als seine politischste: Auf insgesamt 17 Songs spricht der 31-Jährige nicht nur über Liebe und Herzschmerz, sondern auch über Themen wie Kolonialismus, Gentrifizierung und toxische Männlichkeit. Trotz der Tiefe der Lyrics sorgten die tanzbaren Beats und Elemente aus Reggeaton und anderen traditionellen puertoricanischen Musikstilen wie Plena, Jíbaro und Salsa für virale TikTok-Sounds.

Das Musikvideo zum Song „BAILE INoLVIDABLE“:

Die Tour startet noch diesen November in der Dominikanischen Republik und in Mexiko. 2026 geht es dann in Kolumbien, Chile, Argentinien, Brasilien, Australien und Japan weiter. Hier sind auch die europäischen Tourdaten im Überblick.

Europa-Konzerte von Bad Bunnys „DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour“ 2026:

22. Mai: Barcelona, Spanien – Estadi Olímpic Lluis Companys

30. Mai: Madrid, Spanien – Estadio Riyadh Air Metropolitano

31. Mai: Madrid, Spanien – Estadio Riyadh Air Metropolitano

20. Juni: Düsseldorf, Deutschland – Merkur Spiel-Arena

23. Juni: Arnhem, Niederlande – GelreDome

10. Juli: Stockholm, Schweden – Strawberry Arena

14. Juli: Warschau, Polen – PGE Narodowy

17. Juli: Mailand, Italien – Ippodromo SNAI La Maura

22. Juli: Brüssel, Belgien – King Baudouin Stadium

Der Presale für die Tickets des Gigs in Deutschland startet bei Ticketmaster am 8. Mai um 12 Uhr und bei Eventim am 9. Mai, ebenfalls um 12 Uhr.