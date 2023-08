Seht Bad Bunny im Trailer zum Wrestler-Biopic „Cassandro“

Der Film erzählt die wahre Story des queeren Profi-Wrestlers Saúl Armendáriz, der zur Ikone wurde.

Der Latin-Rapper und Reggeaton-Künstler Bad Bunny hat eine Rolle in dem Film „Cassandro“ ergattert. Das Biopic, in dem Gael García Bernal („Amores Perros“) die Hauptrolle spielt, erzählt die wahre Geschichte des queeren Profi-Wrestlers Saúl Armendáriz, der unter dem Namen Cassandro Berühmtheit erlangte. Bad Bunny wird in einer Nebenrolle zu sehen sein.

Bad Bunny bewies bereits seine Können als Schauspieler und Wrestler

Dass der in Puerto Rico als Benito Antonio Martínez Ocasio geborene Bad Bunny ein Multitalent ist, hat er schon einige Male bewiesen. In den Action-Streifen „Bullet Train“ sowie dem neunten Teil der Fast-and-Furious-Reihe machte er als Schauspieler eine gute Figur. Aber auch als Wrestler konnte der dreifache Grammy-Gewinner, der einer der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit ist, überzeugen. In einem Pay-Per-View-Event kämpfte er gegen den WWE-Profi Damian Priest, den Bad Bunny sogar besiegte.

In „Cassandro“ kann Bunny nun beide seiner weiteren Talente miteinander verbinden. Auch wenn der Trailer noch nicht viel zum Umfang seiner Rolle preisgibt, können Bad-Bunny- und Film-Fans ein knalliges Spektakel erwarten. „Cassandro“ erzählt die wahre Geschichte des mexikanischen Luchadors Saúl Armendáriz, im Film gespielt von Gael García Bernal. Unter seinem titelgebenden Alias wurde er als sogenannter „exótico“ in der Wrestling-Szene weltberühmt. „Exóticos“ sind im mexikanischen Wrestling Figuren, die queere Klischees bewusst bedienen und überzeichnen.

Der Trailer lässt darauf schließen, dass Regisseur Roger Ross Williams („Life, Animated“) die schillernde Karriere von Cassandro einfangen konnte. Neben García Bernal und Bad Bunny werden auch noch Roberta Colindrez („Mr. Robot“) und Raúl Castillo („Army of the Dead“) in dem Biopic zu sehen sein.

„Cassandro“ erscheint am 22. September auf Amazon Prime Video.

Seht hier den Trailer zu „Cassandro“: