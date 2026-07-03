Bad Bunny Doku im ZDF: Karriere und Aufstieg im Porträt

Bad Bunny bekommt eine eigene ZDF-Doku: „The True Story of Bad Bunny“ zeigt seinen Weg zum Grammy-Gewinner, jetzt kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Bad Bunny goes deutsches Fernsehen: Der puerto-rikanische Sänger erspielt sich mit seinem internationalen Erfolg eine Doku beim ZDF. Ein Latin-Musiker, der es ins Öffentlich-Rechtliche schafft? Das gibt es nicht so oft.

The True Story of

„The True Story of“ ist eine biographische Doku-Reihe des Zweiten Deutschen Fernsehens, die in jeweils 45 Minuten den Werdegang von Pop-Stars und Promis durchleuchtet. Dabei sollen Fans einen Blick hinter die sorgsam aufrechterhaltenen Fassaden der Künstler:innen bekommen. Nach Weltikonen wie Taylor Swift, Harry Styles und Justin Bieber hat sich nun auch Bad Bunny eingereiht.

Mit 44 Minuten über Bad Bunny, seine persönlichen und professionellen Herausforderungen, kommt „The True Story of“ nach mehr als einem halben Jahr zurück. Die letzte veröffentlichte Folge erschien im November 2025 über Sabrina Carpenter. Die ZDF-Redaktion scheint damit auf brandaktuelle Trends einzugehen. So deckten sie zum Beispiel im August 2025, inmitten der Hochzeit des BRAT-Sommers, das Leben von Charli XCX ab. Auch Bad Bunnys Doku ist gerade am Puls der Zeit. Der Künstler ist gerade auf Welttournee. Dabei spielte er zwei restlos ausverkaufte Shows in Deutschland.

Eine „popkulturelle Machtverschiebung“

„Es gab noch nie eine Popsensation, die es auf diesem Level nur auf Spanisch geschafft hat“, so der Musikjournalist Aria Nejati in der Doku. Damit zeigt das ZDF die „Popkulturelle Machtverschiebung“, die Benito Antonio Martínez Ocasio mit seiner Kunst in der Welt bewirkt hat. Die Geschichte, die hier erzählt wird, bildet seine Karriere, aber auch seinen politischen Aktivismus und sein neues Bild von Männlichkeit ab.

Die Sequenzen treten eine kleine Zeitreise los, die euphorisch, entschlossen und auch emotional wird. Sein Kampfgeist zeigt sich bei der Super-Bowl-Halftimeshow, in der er lateinamerikanische Menschen in den USA würdigt. Als Bad Bunny bei den Grammys 2026 den Preis für das beste Album entgegennimmt, kann man die Bedeutsamkeit dieses Moments auf seinen Schultern spüren. Es ist das erste spanischsprachige Album, das diesen Titel jemals für sich beansprucht hat.

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Kostenlose Doku in der ZDF-Mediathek

Die Doku „The True Story of Bad Bunny“ steht in der ZDF-Mediathek kostenlos zur Verfügung. Sie dauert 44 Minuten und destilliert in dieser knappen dreiviertel Stunde die Essenz des Latin-Phänomens Bad Bunny, seinen kulturellen Einfluss und seine radikale Kompromisslosigkeit.