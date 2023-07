„Barbie“: Warum Greta Gerwig eine „Furzoper“-Szene verwerfen musste

Deshalb hat Regisseurin Greta Gerwig in „Barbie“ nichts zu lachen.

Im neuen „Barbie“-Film, der seit 20. Juli in den Kinos läuft, sehen wir keine Szene, in der es eine „Furzoper“ gibt. Woran das liegt, erzählen Regisseurin Greta Gerwig und der Cutter des Films, Nick Houy, in einem neuen Interview mit „IndieWire“.

Angeblich hätten die beiden bei allen drei Filmen, an denen sie zusammen gearbeitet haben, also „Lady Bird“, „Little Women“, und „Barbie“, immer versucht, einen Furz-Witz einzubauen. Aber keiner der Witze hat es jemals in die endgültige Fassung der Werke geschafft. Gerwig erklärt: „Wir haben immer versucht, einen richtigen Furz-Witz einzubauen, aber wir haben es nie geschafft. Wir hatten so etwas wie eine Furzoper in der Mitte [von „Barbie]“. Ich fand das wirklich lustig. Und das war nicht der Konsens.“

Houy: „Wenn man weiß, dass es tot ist, muss man es rausnehmen“

„Es war auch an der falschen Stelle“, ergänzt Kollege Houy. „Wir müssen es beim nächsten Mal in einen wichtigeren erzählerischen Moment einbauen.“ Unklar bleibt, wo die „Furzoper“ in den Film eingebaut worden wäre. Houy erläutert ihre Entscheidung, die Szene aus dem Film herauszuschneiden:

„Wir haben einfach gesagt: ‚Lasst es uns den Leuten vorführen und sehen, wie sie reagieren.‘ Jeder Mensch ist anders und jede Vorführung ist anders, und wir haben im Laufe der Jahre definitiv gelernt, dass man den Dingen eine faire Chance geben und dann entsprechend handeln muss.“ Aber: „Wenn man weiß, dass es tot ist, muss man es da rausnehmen.“

Barbie kam am 20. Juli in die Kinos und ist mit Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Michael Cera, Dua Lipa, Will Ferrell, America Ferrera, Emma Mackey, Hari Nef, Sharon Rooney und anderen besetzt.