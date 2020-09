Beabadoobee gibt mit „How Was Your Day?“ einen weiteren Vorgeschmack auf ihre bevorstehende LP FAKE IT FLOWERS.

beabadoobee hat einen neuen Song veröffentlicht. „How Was Your Day?“ ist nach „Worth It“, „Care“ und „Sorry“ bereits die vierte Auskopplung aus ihrem bevorstehendem Debütalbum FAKE IT FLOWERS, das am 16. Oktober 2020 via Dirty Hit erscheinen wird.

Seht hier den Clip:

Mit FAKE IT FLOWERS soll aus zwölf Songs bestehen. Zuvor erschienen von beabadoobee bereits die drei EPs PATCHED UP (2018), LOVEWORM (2019) und SPACE CADET (2019).

„FAKE IT FLOWERS“-Tracklist:

Care Worth It Dye It Red Back To Mars Charlie Brown Emo Song Sorry Further Away Horen Sarrison How Was Your Day? Together Yoshimi, Forest, Magdalene

Nachdem die Indierockerin sich in den vergangenen Jahren bereits mit ihren Label-Kollegen von The 1975 sowie mit Clairo gemeinsam auf Tour befand, hat Beabadoobee für 2021 ihre ganz eigene Headliner-Tour angekündigt. In Deutschland legt die Britin dabei zwar leider keinen Zwischenstopp ein, Fans aus Großbritannien, Irland und Schottland erhalten dafür in gleich 14 Städten die Möglichkeit, sich von den Live-Fähigkeiten der Nachwuchskünstlerin zu überzeugen. So Corona sie denn lässt.

Das sind die Termine:

Bea Kristi, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, wurde 2000 auf den Philippinen geboren und zog im zarten Alter von drei Jahren mit ihren Eltern nach London. Bereits 2017 begann sie mit der Aufnahme ihrer eigenen Songs und konnte mit „Coffee“ einen so großen TikTok-Hit landen, dass sie mit 20 Jahren bereits eine treue Fanbase vorweisen kann.