beabadoobee: Neue Single „Talk“ sowie Tour- und Albumankündigung

Popkolumne, Folge 158

Bye, Bye Musikjournalismus, Hello Maulwurfshügel: 17 weitere Hits des Seuchenjahres 2022

Rammstein haben ein neues Stück draußen, die Platte von Tocotronic heißt „Nie wieder Krieg“ und die Hosen promoten mit Marteria eine neue Best Of... Ey, erzählt mir doch mal was, was ich noch nicht weiß, Leute! Okay, Deal: In der neuen Popwoche hat Linus Volkmann sich 17 Hits von der Musikexpress-Community zustecken lassen.