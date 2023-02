Beach House kündigen neue EP BECOME an

„Die BECOME-EP ist eine Sammlung von fünf Songs der ONCE TWICE MELODY-Sessions“, erklärten Beach House in einer Pressemitteilung. „Wir fanden nicht, dass sie in die OTM-Welt passten, haben aber später gemerkt, dass sie in ihrer eigenen Welt alle zusammenpassen. Für uns sind sie alle irgendwie schmutzig und weitläufig (…) Es ist nicht unbedingt die Richtung, in die wir uns gerade bewegen, aber definitiv eine, in der wir schon mal waren. Wir hoffen, dass sie euch gefallen“, fügten sie hinzu.

Die EP wurde von der Band selbst produziert und schließt an die Doppel-LP aus dem vergangenen Jahr an. ONCE TWICE MELODY erschien in vier Etappen zwischen dem 10. November 2021 und dem 18. Februar 2022. Victoria Legrand und Alex Scally gründeten das Dream-Pop-Projekt 2004 in Baltimore und haben seitdem acht Studioalben gemeinsam veröffentlicht, mit denen sie auf dem Spektrum irgendwo zwischen Indie und Shoegaze große Erfolge feiern konnten.