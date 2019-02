Ihr seid dafür berühmt, in Interviews nur Quatsch zu erzählen und die Fragen zu ignorieren.

Ad-Rock: Wir sind Entertainer, wir sind hier, um zu unterhalten.

Mike D: Wir haben Infotainment quasi erfunden. Wir waren unserer Zeit voraus. Advertorials – geht alles auf uns zurück.

In erster Linie wollt ihr euch doch selbst unterhalten.

Ad-Rock: Absolut. Und daraus haben wir sogar eine Karriere gemacht.

Habt ihr euch den Nonsens in den Interviews immer spontan ausgedacht? Ging es sogar um eine Wette: Wer die Kollegen mit dem größtmöglichen Stuss aus der Fassung bringt? Ich erinnere mich an ein Interview, in dem Mike D erzählt hat, ihr wärt zur Vorbereitung von HOT SAUCE COMMITTEE PART TWO in Nordalaska gewesen, um dort Recherche in einem U-Boot zu betreiben, und die anderen beiden verziehen keine Miene.

Ad-Rock: DIE Story stimmte sogar!

Mike D: Viele Menschen wissen gar nicht, wie viel Arbeit wir investiert haben, um die verlorene Stadt Atlantis zu finden.

Ad-Rock: Paul Allen, dieser Geschäftsmann, also der hatte diese Riesenyacht mit einem eigenen kleinen U-Boot. Adam Yauch und er sind in das U-Boot und dann … keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber im Ernst: Ist das doof, dass wir das machen? Ich finde nicht. Ich meine, ich verstehe schon, dass das nervt. Also: Wenn euch wirklich was auf der Seele brennt, dann reden wir auch darüber. Und in der restlichen Zeit unterhalten wir.

Um mal nach den Ursprüngen eures Humors zu suchen: Monty Python hatten angeblich einen ebenso großen Einfluss auf euch wie Punkrock.

Beide: Oh ja!

Habt ihr einen Lieblingssketch?

Ad-Rock: Lange her … „Das Ministerium für alberne Gänge“ war sehr prägend. Wir ahmen das ständig nach.

Mike D: Das „Killer-Kaninchen (von Caerbannog“ – Anm. d. Red.) hat als Kind großen Eindruck gemacht. (Der Zimmerservice bringt das Frühstück) Oh, da kommt mein Frühstück.

Ad-Rock: Eier Benedict – oder sind das Eier Florentine?

Mike D: Florentine.

Ad-Rock: Was ist die Geschichte dahinter?

Mike D: Das geht auf die Zeit zurück, als die Türken Florenz erobert hatten …

Ad-Rock: … was voll Kacke für Florenz war.

Mike D: Schweinefleisch war jedenfalls erst mal verboten, also musste es mit Spinat ersetzt werden. Eier Benedict gehen übrigens auf die Benediktinermönche zurück.

„Während der LICENSED TO ILL-Phase wurden wir allerdings zu sehr üblen Charakteren, richtig wilde Spinner.“ – Ad-Rock

Wir hatten ja keine Ahnung.

Ad-Rock: Mike auch nicht.

Wieso scheint es eigentlich so schwer als Künstler, Humor und Ernsthaftigkeit zu verbinden? Ihr seid eine große Ausnahme, aber üblicherweise scheint das Publikum eindimensionale Popstars zu bevorzugen, die entweder stets superseriös sind oder immer herumblödeln. Lemmy musste zum Beispiel immer Lemmy sein.