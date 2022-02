Bei Madame Tussauds: Nicht alle mögen Zendayas neue Wachsfigur

Bei Madame Tussauds in London gibt es eine neue Wachsfigur von Zendaya. Bisher rief das Abbild der Schauspielerin und Sängerin bei Fans gemischte Gefühle hervor.

„Von Kinoleinwänden und TV-Bildschirmen bis hin zum Kauf von einem Haus in London, Zendaya ist im Moment in aller Munde… und ab Freitag gibt es bei Madame Tussauds in London auch eine neue Wachsfigur von ihr“, heißt es auf dem Instagram-Account von Madame Tussauds über die neue Wachsfigur.

Einige Fans zeigten sich nach der Enthüllung der Wachsfigur jedoch enttäuscht. So schrieb eine Twitter-Userin etwa: „Wieso sieht Zendayas Wachsfigur wie eine Flugbegleiterin aus?“ Während ein weiterer Fan fragte: „Wieso gibt mir diese Zendaya-Figur hashtag girlboss vibes?“

Oder auch: „Zendaya ist unglaublich schön und es ist eine echte Schande, dass ihre Wachsfigur aussieht, als ob sie gerade einen langen Tag im Büro hinter sich hat und *sehr* unzufrieden mit dem Service in dem Restaurant ist, wo sie gerade Take-Out bestellt hat, und deshalb unbedingt mit den Managern sprechen möchte.“

Zendaya is so beautiful and it’s a damn shame her wax figure looks like she’s had a long day at the office and she *does not* like the service she received when she went to pick up her take-out, and now she wants to speak to everyone’s manager. pic.twitter.com/pdribRopIh

— Stephanie McCown 🏳️‍🌈 (@StephanieMick75) February 10, 2022