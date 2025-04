The Prodigy: So erinnern sie beim Coachella 2025 an Keith Flint

Beim diesjährigen Coachella Festival erwies die britische Elektro-Rockband The Prodigy ihrem verstorbenen Frontmann Keith Flint während ihres Auftritts am 11. April eine besondere Hommage. Flint starb am 4. März 2019 im Altern von 49 Jahren durch Suizid. Die Gruppe trägt ihn weiterhin im Herzen.

Während ihrer Performance von „Firestarter“, einen ihrer größten Hits aus dem Jahr 1996, projizierten sie die leuchtenden Umrisse Flints als Laseranimation auf die Bühne. Die Animation bewegte sich synchron zur Musik, während Ausschnitte von Keith Flints Vocals über das Gelände hallten. Keith Flint, bekannt für seinen provokanten Look und seine ekstatische Bühnenpräsenz, war als Frontmann lange das Gesicht der Band.

Keith Flint: Firestarter für immer

Eine Gänsehaut-Inszenierung – und nicht das erste Mal, dass The Prodigy ihren verstorbenen Kollegen auf diese Weise ehrten: Schon beim Reading and Leeds Festival 2024 hatten sie eine ähnliche Hommage eingebaut.

Sieh dir hier einen Ausschnitt des Coachella-Auftritts an:

Und auch abseits der Bühne gedenken Liam Howlett und Keith Palmer regelmäßig ihres verstorbenen Bandkollegen – etwa mit persönlichen Worten und Bildern auf X (ehemals Twitter). Auch Leeroy Thornhill, der von 1990 bis 2000 Live-Keyboarder und Tänzer bei The Prodigy war, hat sich zu Keith Flint, dessen Suizid und den Herausforderungen beim Älterwerden geäußert.

Einen Ersatz für Keith Flint gibt es bis heute nicht – und wird es wohl auch nie geben. Seit seinem Tod stehen Liam Howlett und Maxim (Keith Palmer), der bereits zuvor als MC und Co-Frontmann auftrat, als Duo auf der Bühne. Neben „Firestarter“ spielte die Band auf dem Coachella weitere ihrer Klassiker, wie „Breathe“, „Omen“ und „Smack My Bitch Up“.

Mehr zu The Prodigy

The Prodigy wurde 1990 in Essex, England, gegründet und zählt zu den Pionieren des Big Beat – einem Genre, das elektronische Musik mit Punk-Energie und Rock-Elementen verbindet. Mit Alben wie THE FAT OF THE LAND (1997) erreichten sie weltweiten Ruhm und prägten die Rave-Szene der 90er maßgeblich. Nach einer kurzen Auszeit während ihrer Karriere feierten sie 2009 ihr Comeback mit dem Album INVADERS MUST DIE (2009).Es folgten die Alben THE DAY IS MY ENEMY (2015) und NO TOURISTS (2018), letzteres beinhaltete auch eine geplante Tour.

Doch nachdem ihr Frontmann Keith Flint sich 2019 das Leben nahm, standen die Zukunft der Band und ihr kreativer Kurs zunächst in Frage. The Prodigy entschieden sich, weiterzumachen – nicht trotz, sondern wegen Keith. Ihre Auftritte seitdem sind nicht nur Konzerte, sondern auch eine fortlaufende Hommage an ihren verstorbenen Freund.