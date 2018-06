Postpunk und Tristesse deluxe: Belgrad verlängern ihre Tour

„Niemand, der dich hört. Niemand, der nach dir fragt. Niemand, der dich stört. Niemand, der etwas sagt“, so lautet der Refrain der ersten Single von Belgrad. Die ist zwar schon vor einer ganzen Weile erschienen, ihre Tristesse und Ernsthaftigkeit ist aber heute noch genauso eindrucksvoll, wie damals. Belgrad machen Musik, die irgendwo zwischen Grauzone und The Cure wandelt und einen nicht mehr loslässt.

Hinter Belgrad stecken Hendrik Rosenkranz (Stalin vs. Band), Leo Leopoldowitsch (Dikloud), Stephan Mahler (Slime, Torpedo Moskau) und Ronnie Henseler (Kommando-Sonne NMIlch) – ein Quartett, das in der deutschen Punk-Szene bestens bekannt ist. 2015 begaben sich zunächst nur Rosenkranz und Leopoldwitsch auf eine Reise durch Osteuropa und gründeten danach die Band. Verstärkt wurden die beiden dann später von den anderen beiden Mitgliedern. Ihre Songs spielen immer wieder mit den Klischeebildern des Kalten Krieges, zeigen aber auch wie diese heute noch nachwirken.

https://youtu.be/TWuvteW1nNE Video can’t be loaded: BELGRAD – FRATZE [Offizielles HD Video] (https://youtu.be/TWuvteW1nNE)

Im September vergangenen Jahres haben Belgrad ihr selbstbetiteltes Debüt veröffentlicht und uns mit ihrer „metaphernreichen Dunkelmusik“, wie es Rezensent André Boße ausdrückte, in ihren Bann gezogen. Und weil das Touren dieser Post-Punk-Supergroup eben im Blut liegt, geht es im November einfach weiter durch die Konzertsäle und -hallen dieses Landes.

Belgrad live – alle Termine im Überblick:

05.11. Mannheim, Jungbusch

16.11. Karlsruhe, Kohi

17.11. Reutlingen, franz. K (Kantine)

20.11. Potsdam, Waschhaus

22.11. Jena, Kassablanca (Turmbühne)

23.11. Erfurt, Engelsburg

24.11. Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei

30.11. Bremen, Lagerhaus

01.12. Osnabrück, Kleine Freiheit

Karten gibt es ab sofort überall im Vorverkauf. Mehr Infos dazu findet Ihr auf der Homepage des Veranstalters.