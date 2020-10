Belle and Sebastian kündigen neues Live-Album an

Belle and Sebastian haben offiziell ihr neues Live-Album WHAT TO LOOK FOR IN SUMMER angekündigt. Die Platte wird aus Aufnahmen bestehen, die während ihrer Konzerte im Jahr 2019 entstanden sind und soll am 11. Dezember 2020 via Matador erscheinen.

„WHAT TO LOOK FOR IN SUMMER“-Artwork:

Mit dem neuen Live-Album möchte die in Glasgow gegründete Indie-Folk-Formation einer offiziellen Pressemitteilung zufolge unter anderem über all jene Shows hinwegtrösten, die für 2020 geplant waren, wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie jedoch leider nicht stattfinden konnten. Auch die Arbeit an einem neuen Studioalbum musste fürs Erste vertagt werden, sodass Belle and Sebastian kurzerhand die Entscheidung trafen, sich die besten Performances aus dem vergangenen Jahr herauszusuchen und auf einem Patchwork-Werk zusammenzufassen.

„WHAT TO LOOK FOR IN SUMMER“-Tracklist:

The Song of The Clyde £ > Dirty Dream Number Two * Step Into My Office, Baby * We Were Beautiful + Seeing Other People % If She Wants Me @ Beyond The Sunrise & Wrapped Up In Books + Little Lou, Ugly Jack, Prophet John $ Nice Day For A Sulk (digital only) # I Can See Your Future * Funny Little Frog ^ The Fox In The Snow + If You’re Feeling Sinister * My Wandering Days Are Over * The Wrong Girl # Stay Loose % The Boy Done Wrong Again # Poor Boy % Dog On Wheels % The Boy With The Arab Strap + I Didn’t See It Coming + Belle And Sebastian #

£ = aufgenommen in den Banchory Studios, Glasgow, August 6th, 2020 (digital version)

> = aufgenommen von by Kenneth McKellar (vinyl and CD versions)

* = The Boaty Weekender, August 10th, 2019 + Royal Oak Theatre, Michigan, July 21st, 2019

% = Union Transfer, Philadelphia, PA, July 12th, 2019

# = House of Blues, Boston, MA, July 13th, 2019

^ = M-Telus, Montreal, QC, July 15th, 2019

@ = Carnegie Hall, Pittsburgh, PA, July 18th, 2019

& = House Of Blues, Cleveland, OH, July 19th, 2019

$ = Auditoria Baluarte, Pamplona, Barcelona, November 4th, 2019

Wenngleich die Live-Songs an sich aus dem Jahr 2019 stammen, umfasst WHAT TO LOOK FOR IN SUMMER insgesamt 23 Songs aus fast zweieinhalb Dekaden Bandgeschichte. Dazu gehören unter anderem solche Klassiker wie der Titelsong zum 1998 erschienenen THE BOY WITH THE ARAB STRAP, „Dog On Wheels“ von der Debüt-EP der Band sowie „The Fox In The Snow“ vom 1996 erschienenen IF YOU’RE FEELING SINISTER.

Belle and Sebastian- „The Boy With The Arab Strap (Live)“ (Official Music Video) auf YouTube ansehen

Einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehende Platte lieferten Belle and Sebastian bereits mit neuen Videos zu ihren „My Wandering Days Are Over“- und „The Boy With The Arab Strap“-Performances.

Belle and Sebastian – „My Wandering Days Are Over (Live)“ (Official Music Video) auf YouTube ansehen

Seit 1996 haben die beiden Gründungsmitglieder Stuart Murdoch und Stuart David unter dem von einem Kinderbuch inspirierten Bandnamen Belle and Sebastian in wechselnder Besetzung insgesamt zwölf Studioalben veröffentlicht. Dazu gehört auch das zuletzt veröffentlichte, aus drei EPs bestehende HOW TO SOLVE OUR HUMAN PROBLEMS, das in unserer Rezension von ME-Autor Jochen Overbeck viereinhalb von sechs möglichen Sternen erhielt. Dieser lobte: „Die schottischen Kammerpopper verändern ihre Arbeitsweise – und finden so zum Hit zurück.“

2019 produzierten sie außerdem einen Soundtrack zum Coming-of-Age-Film „Days Of The Bagnold Summer“, bei dem Simon Bird („The Inbetweeners“) erstmals Regie führte.