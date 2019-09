Belle & Sebastian veröffentlichen neuen Soundtrack-Song „This Letter“

Das wird Dich auch interessieren





Die Indie-Folk-Band Belle & Sebastian hat einen neuen Song veröffentlicht. „This Letter“ stammt von ihrem bevorstehenden Soundtrack zum Coming-of-Age-Film „Days Of The Bagnold Summer“, bei dem Simon Bird („The Inbetweeners“) erstmals Regie führte.

Erst kürzlich teilten die Briten mit „Sister Buddha“ das Intro zum OST, der am 13. September bei Matador erscheinen soll. Insgesamt wird die Platte elf brandneue Tracks sowie zwei Neuinterpretationen bekannter Songs enthalten. Bei letzteren handelt es sich um die beiden „Belle & Sebastian“-Titel „Get Me Away From Here I’m Dying“ (1996) und „I Know Where The Summer Goes“ (1998).

„Days Of The Bagnold Summer“ basiert auf Joff Winterharts gleichnamiger Graphic Novel aus dem Jahr 2012.

Sänger und Gitarrist Stuart Murdoch äußerte sich zur literarischen Filmvorlage in einem offiziellen Statement wie folgt:

„Der Stil sowie die Atmosphäre des Buchs haben mich von Anfang an mitgerissen. Ich habe freitags mit dem Lesen begonnen und hatte bis Montag zahlreiche Ideen parat. Super war außerdem, dass Simon zu diese Zeitpunkt noch gar nicht mit dem Dreh begonnen hatte.“

So sei es Murdoch wichtig gewesen, von Beginn an voll in das Filmprojekt involviert zu sein. „Wir alle haben Fantasien über diese großartigen Filme aus den Sechzigern und Siebzigern. Wenn man also an solch einem Projekt teilnimmt, möchte man es auch richtig machen“, so der Musiker.

Der Teaser-Trailer zu „Days Of The Bagnold Summer“:

Seit 1996 haben die beiden Gründungsmitglieder Stuart Murdoch und Stuart David unter dem von einem Kinderbuch inspirierten Bandnamen Belle & Sebastian in wechselnder Besetzung insgesamt zwölf Studioalben veröffentlicht. Das aktuelle Album HOW TO SOLVE OUR HUMAN PROBLEMS erschien 2018 und erhielt in unserer Rezension von Musikexpress-Autor Jochen Overbeck viereinhalb Sterne.