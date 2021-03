Bilderbuch: Mit „Nahuel Huapi“ und „Daydrinking“ fordern sie ein Update der Romantik

Lang war es still um Bilderbuch, doch neue Zeiten erfordert neue Sounds. Heute (19. März 2021) melden sie sich mit gleich zwei neuen Songs zurück.

„Nahuel Huapi“ ist nicht nur ein argentinischer See an der Grenze zwischen den Provinzen Neuquén und Río Negro – in ihrer gleichnamigen und ersten neuen Single besingen Bilderbuch die Zeit in der Natur; zu zweit, an ebendiesem See. Dazu erklingt ein verliebtes „Du und ich nackt im Nahuel Huapi“ von Sänger Maurice Ernst.

Die Wiener schaffen es Zuhörer*innen an diesen Ort zu versetzen und die Isolation der Städter vergehen zu lassen. Sich zu zweit in eine neue Isolation zu versetzen. An einem eben glücklicheren Ort. Mit „Daydrinking“ führt die Band das Gefühl der Sehnsucht weiter. Mit ihren neu erschienenen Songs fordern sie ein Update der Romantik.

Hört die beiden Singles „Nahuel Huapi“ und „Daydrinkin“ hier:

Bilderbuch befanden sich bereits im vergangenen Jahr im prä-alpinen Patagonien, in dessen nördlichen Teil sich auch der Nahuel Huapi See befindet. Dort erschufen sie erste Skizzen neuer Musik – so scheint auch der Ort einen hörbaren Einfluss auf die neuen Tunes zu haben. Die neuen Tracks schreiben eine Ode an Sehnsucht und Optimismus zugleich. Mit weniger rauen Gitarrenriffs und einem eher verträumten Ton wirkt die neue musikalische Welt um die Band entschleunigter sowie geerdeter als vorherige Werke.

Passend zu der sehnsüchtig besungenen Romantik füllt das Cover der neuen Single eine pinke Rose.

Vergangene Projekte von Bilderbuch

Ihren großen Durchbruch hatten Bilderbuch bereits mit der Platte SCHICK SCHOCK im Jahr 2015. In Österreich belegte sie Platz eins der Album Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet. In Deutschland hingegen schaffte sie es auf Platz 14 der Charts und war insgesamt sieben Wochen vertreten. Das darauffolgende Album MAGIC LIFE schaffte es im Jahr 2017 auf Platz 8 in Deutschland.

Ihr Debüt feierten Bilderbuch bereits im Jahr 2009 mit ihrer Platte NELKEN & SCHILLINGE. Bis dato veröffentlichten sie sechs Alben.

Wann der Nachfolger des aktuellen Albums VERNISSAGE MY HEART aus dem Jahr 2019 erscheint, ist noch nicht offiziell bekannt.