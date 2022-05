Billie Eilish kommt 2022 für einen Auftritt nach Bonn

Foto: Getty Images for Apple, Koury Angelo. All rights reserved.

Billie Eilish erfreut ihre Fans noch vor dem Start ihrer Europatournee mit einem Auftritt beim Telekom Forum in Bonn. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas spielt sie am 1. Juni 2022 eine Liveshow, die ab 20 Uhr live auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV zu sehen ist. Fans können sich außerdem den kostenlosen Livestream bei MagentaMusik und Electronic Beats anschauen.

Auftritt ist auch in der Mediathek abrufbar

Zudem können sich Interessierte den kostenlosen Livestream auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen von MagentaMusik sowie auf dem TikTok-Kanal von Telekom Electronic Beats anschauen. Darüber hinaus ist die Show sechs weitere Monate auf MagentaTV und MagentaMusik zum Abruf verfügbar.

Am 9. Mai 2022 ab 18 Uhr sind die exklusiven und limitierten Tickets für den Auftritt kostenlos auf MagentaMusik für Privatkund*innen der Telekom Deutschland erhältlich. Das Angebot findet ihr unter www.MagentaMusik.de/billie-eilish.

Billie Eilish auf Europa-Tour

Billie Eilish kommt im Rahmen ihrer „Happier Than Ever, The World Tour“ für 18 Konzerte nach Europa und Großbritannien. Im Juni 2022 ist sie dafür in Frankfurt, Köln und Berlin zu Gast.

Billie Eilish „Happier Than Ever, The World Tour“ – Deutschland-Tourtermine & Tickets

19.06.2022 Frankfurt am Main, Festhalle

21.06.2022 Köln, Lanxess Arena

30.06.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Tickets: https://www.ticketmaster.de/artist/billie-eilish-tickets/973434