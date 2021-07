Billie Eilish ist meistgehörter Artist beim Duschen

Billie Eilish am 8. Februar bei der 92. Oscar-Verleihung in Hollywood, Kalifornien.

Alles macht mehr Spaß mit dem richtigen Soundtrack. Der passende Song kann selbst öde Alltagstätigkeiten wie Putzen oder tägliche Toilettengänge in lässige Szenen aus einem Independent-Coming-of-Age-Movie verwandeln. Doch welches Genre passt besonders gut zu welcher Alltagstätigkeit? Beim Duschen lieber Billie Eilish oder The Beatles, beim Putzen lieber Dua Lipa oder Drake?

Die US-amerikanische Plattform Uswitch bringt nun Licht ins Dunkel der musikalischen Alltagsuntermalung.

Spotify-Playlists als Indikator

Uswitch durchforstete zu diesem Zweck öffentliche Spotify-Playlists nach Schlagworten wie „pooping/pooing“, „cooking“, „cleaning“, „working from home“, „morning“, „shower“ oder „cleaning“. Im Anschluss ermittelte sie, welche Genres, Interpret*innen und Songs im Kontext welcher Schlagworte besonders häufig vorkamen. Diese wurden dann im Rahmen von Top 20-Listen verewigt.

Billie Eilish beim Duschen und Baden

Beim Duschen und Baden etwa dominiert das Genre Pop deutlich. Mit 692 Songs in den durchsuchten Playlists ist Pop-Star Billie Eilish die liebste Untermalung zur täglichen Körperhygiene, gefolgt von Ariana Grande und The Weeknd. The Neighborhood schafft es zwar nur auf Platz sieben, stellt jedoch mit „Daddy Issues“ den mistgehörten Dusch-Song. Auch ihr Song „Sweater Weather“ schafft es in der Liste auf Platz drei.

Rap-Musik für große Geschäfte

Zur Untermalung großer Geschäfte werden allerdings meist andere Saiten aufgezogen. Hier schallt vor allem Rap-Musik aus Handy-Boxen und Bluetooth-Lautsprechern. Die meisten Songs kommen vom mittlerweile verstorbenen US-Rapper Juice WRLD, doch auch andere Genre-Größen wie Kanye West, Kendrick Lamar oder Lil Uzi Vert schallen bevorzugt durch die gekachelten Badezimmerwände.

Beim Thema Kochen ist Soulfood das Stichwort. Hier finden sich vornehmlich Jazz- & Soul-Interpret*innen wie Otis Redding, Sam Cooke oder Nina Simone. Zum Putzen wiederum sollte es etwas energetischer sein. Hier laufen meist Pop-Hymnen von Taylor Swift oder Katy Perry.

