Billie EIlish hier 2017 in New York.

Fans von Billie Eilish sollten sich den 31. Juli 2020 rot im Kalender markieren: Auf Twitter kündigte die Künstlerin nämlich jetzt an, dass an diesem Freitag eine neue Single von ihr herauskommen wird. Der Track soll „my future“ heißen und er ist Eilishs erste neue Musik seit dem im Februar veröffentlichten Song „No Time to Die“, dem Titelstück zum neuen Bond-Film.

Mit großer Spannung wird erwartet, in welche Richtung der Track gehen und ob die Sängerin vielleicht sogar in dem Song politisch Stellung beziehen wird. Zuletzt schloss sich Eilish der Gruppe jener Prominenter an, die sich nach George Floyds Tod durch Polizeigewalt für die „Black Lives Matter“-Bewegung stark machten.

Generell war Eilish in den vergangenen Monaten nie untätig: Gemeinsam mit ihrem Vater startete sie eine eigene Radiosendung und gab mit Unterstützung ihres Bruders FINNEAS auch mal ein Konzert von Zuhause aus der Corona-Isolation.

Eilishs jüngstes Album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO erschien 2019 und wurde von Musikexpress-Autor Albert Koch mit fünf von sechs Sternen belohnt: „Billie Eilish singt von unerfüllter Liebe, von Trennungen, von dunklen Gedanken, von Suizid. Kein Kalkül, keine Ironie, kein verlogenes Selbstmarketing, keine Spielchen mit Distinktionsgewinn-Kacke. Es ist einfach Gegenwarts-Pop.“

Das Album könnt Ihr euch hier im Stream anhören: