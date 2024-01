Berlin: Mercedes-Benz-Arena wird zur „Uber Arena“

So wird die Mercedes-Benz-Arena in Berlin ab März heißen.

Der größten Berliner Konzerthalle steht eine Umbenennung bevor. Wer bald dort auf ein Konzert von Depeche Mode oder Madonna gehen wird, sagt dann nicht mehr: „Ich gehe in die Mercedes-Benz-Arena“, sondern in die „Uber Arena“.

Schon am 22. März ist es soweit, wie in einer Pressemitteilung zu lesen. Die Mercedes-Benz-Arena wird zur „Uber Arena“ und die Verti Music Hall zur „Uber Eats Music Hall“. Gelegen nicht mehr am „Mercedes Benz Platz“ in Friedrichshain, sondern am „Uber Platz“. Gewöhnungsbedürftige Namen, oder? Vor allem, wenn man bald sagt: „Heute Abend sehe ich Jack White in der „Uber Eats Music Hall“.

Uber bietet Bestellmöglichkeiten während der Events

Uber teilt dazu mit, dass „ein verbessertes und einzigartiges Eventerlebnis“ geboten werden soll, mit „optimierter An- und Abreise“. Konkret wird man noch nicht – aber Mobilität gehört ja zum Angebot des Transportunternehmens. Außerdem soll es „Essensversorgung“ und „innovative Bestellmöglichkeiten“ geben – während der Events. Bedeutet möglicherweise Großmampfen bei Rockkonzerten, und Essensboten, die durch die Reihen gehen. Auf jeden Fall vielleicht eine neue Art von „Eventkultur“.