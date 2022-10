Billie Eilish und Jesse Rutherford sind ein Paar

Am Mittwoch (19. Oktober) erschien ein Bild, auf dem sich Sängerin Billie Eilish und Jesse Rutherford, Leadsänger von The Neighbourhood, küssten. Bereits Tage zuvor wurde spekuliert, ob die beiden ein Paar sind. Sie wurden Händchen haltend bei den „Hollywood Horror Nights“ in den Universal Studios Hollywood gesehen.

Billie Eilish and Jesse Rutherford aren’t hiding it anymore, locking lips in public and letting the world know they’re together. https://t.co/r97a32o5Ls — TMZ (@TMZ) October 19, 2022

Die Fotos, die von TMZ geteilt wurden, stammen vom Dienstag, nachdem das Paar in einem Restaurant in Los Angeles essen war. Warum die 20-Jährige nichts über die Beziehung zu dem 31-Jährigen erzählte, lässt sich durch ein Interview aus dem Jahr 2020 erklären.

Dort sagte Billie Eilish: „Definitiv will ich so etwas privat halten. Ich hatte Beziehungen und habe sie privat gehalten, und bei denen, die ich hatte und auch nur das kleinste bisschen preisgegeben habe, bereute ich dies. Also kann ich es mir nicht vorstellen…Ich denke manchmal daran. Ich denke über Menschen nach, die ihre Beziehungen öffentlich gemacht haben […] und dann beenden sie sie wieder […] und alle haben eine Meinung über deine Beziehung, von der sie keine Ahnung haben. Das ist etwas, woran ich sehr wenig Interesse habe.“